Burgenlandliga Katastrophenstart für Winterkönig Parndorf!

Lesezeit: 2 Min Christopher Schneeweiß

Verdiente Niederlage. Jan Krutzler (r.) und der UFC Markt Allhau siegten in Parndorf mit 2:0 und machten Süd-Nachbar Oberwart so zum Burgenlandliga-Spitzenreiter. Foto: Schneeweiß, Schneeweiß

D as Parndorfer Team von Trainer Paul Hafner kommt 2023 weiter nicht in die Gänge. Nach dem 0:1 in Ritzing verlor man nun im Heidebodenstadion gegen Markt Allhau mit 0:2.