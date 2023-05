Kein Sieger im Kampf um das Liga-Stockerl

PINKAFELD - LEITHAPRODERSDORF 1:1. Beim SC Pinkafeld war in der vergangenen Woche Hochbetrieb angesagt, denn erst stand am Mittwoch das BFV-Cup-Halbfinale gegen Parndorf auf dem Programm, ehe dann am Samstag der SV Leithaprodersdorf im Landessüden gastierte. Und schied die SCP-Elf von Benni Posch noch denkbar unglücklich im Elferschießen gegen die Nordburgenländer aus, war es gegen den SVL vor allem zu Beginn eine richtig gute Vorstellung. „Wir waren in der ersten Halbzeit auch die klar bessere Mannschaft“, sagte Coach Posch zur BVZ und ergänzte: „Da war unsere Müdigkeit noch nicht so zu sehen.“ Folgerichtig brachte Niko Nagy die Hausherren auch früh in Führung, ehe man es dann verabsäumte, den Sack zuzumachen. Nach der Pause traf man dann laut SCP-Trainer „einmal die falsche Entscheidung“ und Noel Kustor erzielte das 1:1. Posch abschließend: „Da ging uns mental und physisch sicher ein bisschen die Kraft aus, aber wirkliche Chancen hatten sie dann auch nicht mehr.“ So blieb es beim Remis und Ritzing bleibt vor „Leita“ und Pinkafeld in der Pole-Position um Platz drei.

„Für mich war es wichtig, dass wir nach dem letzten Spiel in der Defensive kompakt stehen. Leider sind wir gleich denkbar schlecht in die Partie gestartet und haben lange gebraucht, um uns von dem Gegentor zu erholen. In der Pause habe ich die Burschen etwas wachgerüttelt, danach waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Nach dem Ausschluss haben wir uns auch gut gewehrt. Es war ein gerechtes Unentschieden“, so Leithaprodersdorfs Interimstrainer Andreas Preisinger, der den Verein in den letzten Saisonspielen betreuen wird.

STATISTIK:

SC Herz Pinkafeld - SV Leithaprodersdorf 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (3.) Nagy, 1:1 (51.) Kustor.

Gelb-Rote Karte: Dellantonio (78., Foul).

Reserve: 4:1 (Kainz, Alfarwan, Seidl, Hodzic; Simeon Markhardt).

SR: Kemal Kazanci (P: gut/L: Durchschnitt).- ProfiBox-Arena, 150.

Pinkafeld: Andi Diridl; Nagy, Reiter, Nyirö, Stefan Diridl (46. Gamperl), Waldherr; Kracher (74. Röhrling), Pahr; Saurer; Wenninger, Korherr (46. Aus Der Schmitten).

Leithaprodersdorf: Kassal; Petö, Michael Wölfer, Marcel Wölfer, Svab; Stephan Heiss (60. Eder), Dellantonio; Levi Markhardt (93. Wurzer), Saliji, Beran; Kustor.