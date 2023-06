Keine „Letztstufe“ bei seinen Träumen

Am letzten Donnerstag sollten dem SV Oberwart einmal mehr die Schlagzeilen gehören, auch wenn man selbst relativ besonnen agierte: Die vereinseigene Facebook-Seite verkündete das überraschende Aus von Trainer Patrick Tölly. Der 25-Jährige übernahm im letzten Herbst interimistisch und eilte daraufhin von Sieg zu Sieg. Über den Winter wurde er zum „neuen Chef“ berufen und in derselben Tonart ging es im Frühjahr weiter. Nach 13 Siegen in Folge war man schon vor den beiden Niederlagen gegen Deutschkreutz und Andau nicht mehr vom Burgenlandliga-Thron zu stoßen. Die hatten mit dem Ende der Amtszeit auch nichts zu tun. „Gemeinsam“ sei man zu dieser Entscheidung gekommen, so die SVO-Presseaussendung und bei dieser Tonalität bleibt man auch. Man wolle dazu nichts mehr sagen, sondern sich beim scheidenden (Erfolgs)-Trainer für die Arbeit bedanken: „Er hat in diesem Jahr Tolles geleistet“, so Lehner und Präsident Gerhard Horn ergänzte: „Patrick ist ein fantastischer Trainer und hat seine Aufgaben hervorragend gemeistert.“ Außerhalb konnte den Schritt nicht jeder verstehen, intern waren die Gespräche laut Lehner „ruhig und respektvoll.“

An der prinzipiellen Ausrichtung des SV Oberwart ändert dieses letztwöchige Wellenbad der Gefühle nichts. Im Februar 2020 übernahm Peter Lehner den Oberwarter Traditionsverein als Sportkoordinator. Der 35-jährige Buchschachener sollte das tun, was beim SVO in der letzten Dekade kaum einer schaffte: Kontinuität und Nachhaltigkeit in den Verein bringen. Der mittlerweile älteste Verein des Südburgenlandes – 1912 im selben Jahr wie der SC Pinkafeld gegründet – stellte oft eine gute Mannschaft und konnte sich dabei vor allem auf seine loyalen Kicker verlassen. Wo der Klub ohne diese Spieler wäre? Schwer zu sagen. Und selbst bei denen war es mit der Loyalität irgendwann fast vorbei. Der SVO schien zwar nicht am Abgrund, aber viel fehlte darauf auch nicht mehr. Das Glück dabei? Gerhard Horn! Der Geschäftsführer der Firma Klöcher Bau verliebte sich in den SV Oberwart. Und auch wenn er nicht mit allen vereinsnahen Personen gleichermaßen konnte und mit seiner Art nicht jeden von seinem Weg überzeugte, war der wirtschaftliche Rahmen seit seinem Einstieg immer da. Das war in Oberwart selten so und diese finanzielle Erleichterung machte es der neuen sportlichen Führung einfacher. Da kam dann wiederum Lehner ins Spiel, den es trotz seiner Buchschachener Herkunft früh zum SVO zog. Papa Alfred Lehner arbeitete als Trainer und Sportlicher Leiter beim Verein. „So war ich schon als kleiner 'Bua' im Informstadion“, sagte er und ergänzte: „Gerhard hat dem gesamten Verein wieder echtes Leben eingehaucht und viel in die richtigen Bahnen gelenkt. Er schaffte die Rahmenbedingungen, um auch strukturelle Dinge in Angriff nehmen zu können.“

Zauberwort Nachhaltigkeit

Gesagt, getan und ab ungefähr diesem Zeitpunkt versuchte man, den SV Oberwart in die Zukunft zu führen. Erfolg kann man auch (schnell) kaufen, aber Nachhaltigkeit ist das Zauberwort. Vor allem der fußballerische Unterbau sollte eine kleine Renaissance und wie bei erfolgreichen Vereinen eine Spielidee erhalten, die die jeweiligen Trainer in ihrer Herangehensweise etwas dehnen dürfen, ohne das prinzipielle taktische Paket aber stark zu verändern. „Meine Überzeugung war immer, dass der Verein im Gesamten mitwachsen muss. Es bringt uns wenig, wenn die Kampfmannschaft raufmarschiert, das generelle Drumherum aber nicht passt. Wir wollten so vor allem die Fallhöhe reduzieren“, sagte Lehner, um anzufügen: „Wir haben nämlich gesehen, wie schnell es auch als SV Oberwart in die 2. Liga Süd gehen kann.“ 2017/18 spielte man für eine Saison in eben dieser Leistungsstufe und dort wollte man nicht mehr hin. So stand die Erste immer im Fokus, aber dahinter wurde auch intensiv an den nötigen Strukturen gearbeitet. Eine Kooperation mit Roten-turm entstand und nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft diese mittlerweile richtig gut. Dazu konnte man mit dem Rechnitzer Rene Varga einen Fachmann, der zum einen eben als Rotenturm-Trainer arbeitete und dort Problemfelder hautnah miterlebte und zum anderen auch seine Expertise als langjähriger 2. Liga Süd-Trainer und ehemaliger SVO-Kicker einbringen konnte, als Nachwuchsleiter gewinnen. 2019/20 spielte man im Burgenlandliga-Mittelfeld mit, ehe Corona alles auf den Kopf stellte und die Saison kein reguläres Ende hatte. Auch ein Jahr später ereilte alle dasselbe Schicksal, wobei die Oberwarter auch da nicht Meister geworden wären. Diese Chance gab es erst in der vorjährigen Spielzeit. Auf einen überragenden Herbst samt Winterkrone folgte ein durchschnittliches Frühjahr und man musste Siegendorf den Vortritt lassen.

Aufstehen war angesagt und im letzten Sommer sollte ein kleiner Umbruch folgen. Das Jahr startete mäßig und nach fünf Pflichtspielen musste man sich von Florian Hotwagner trennen. Tölly übernahm und führte Oberwart zurück in die Regionalliga. „Es zählte jedes noch so kleine Zahnrad und Wertschätzung, Respekt und Zusammenhalt wurden großgeschrieben“, sagte der scheidende Trainer zum Erfolg und fügte an: „Es war ein Jahr, das historisch bleiben wird.“ Auch Lehner teilte diese Ansicht: „Wenn man unseren Weg seit 2020 mitgegangen ist, war der Meistertitel ein wunderschöner Moment“, so der Sportkoordinator, der beruflich bei der Arbeiterkammer in Oberwart tätig ist und davor Jus studierte, um anzufügen: „Dafür zahlen sich die mühevollen Stunden harter Arbeit aus.“

Viermal durften die Oberwarter in dieser denkwürdigen Saison einen Titel feiern, denn die Erste und die Reserve dominierten ihre Ligen ähnlich, wie es die U16 und U14 machten. „Es war eine hervorragende, fast historische Saison“, sagte Präsident Horn und Lehner schoss nach: „So weiß man, dass man in den letzten Jahren nicht viel falsch gemacht haben kann, denn von ungefähr kommt das alles nicht. Es gilt, den Trainern und Helfern für die tagtägliche Arbeit zu danken.“

Aktuell befinden sich die Kicker auf Mallorca zur Erholung. Schon in dieser Woche steigt nämlich der Trainingsauftakt zur neuen Ostliga-Saison. Mit dem Meistercoach von 2012, Klaus Guger, als neuen „Chef“. Der Oberwarter kommt aus Lafnitz zurück ins Südburgenland und soll seine ehemaligen Schützlinge auf die Regionalliga-Aufgaben vorbereiten. „Das wird auch richtig schwer, denn die Ostliga hat ein sehr hohes Niveau“, erklärte der Sportkoordinator und Horn pflichtete bei: „Siegendorf ist ein warnendes Beispiel. Wir wollen auf keinen Fall auf- und sofort wieder absteigen.“ In der ersten Saison gehe es um die Konsolidierung und einen neuen „drei-, vierjährigen Plan“. Ausschließen will man dabei selbst den Profifußball nicht. In den späten 80ern und frühen 90er Jahren spielte man schon einmal in der 2. Bundesliga und ein bisschen schwebt diese goldene SVO-Zeit immer über der aktuellen Truppe mit. Diesen Spagat gilt es zu bewältigen und da ist man gut dabei. „Es gehört viel dazu“, so Lehner, aber: „Es soll für uns aber keine Letztstufe geben.“

Auf dem Burgenlandliga-Gipfel. Nach dem späten 2:1-Erfolg gegen St. Margarethen sicherte sich die Elf von Ex-SVO-Trainer Patrick Tölly überlegen den Meistertitel. Eine Saison für die Ewigkeit, die in vier Titeln endete. Foto: Daniel Fenz