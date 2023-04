Keine Nervenschlacht im südlichen Abstiegs-Gipfel!

Werbung

KOHFIDISCH - GÜSSING 5:0. Nach zuletzt drei Spielen in Folge ohne Niederlage und einem Auswärtssieg in St. Margarethen reiste der SV Güssing mit einigen Erwartungen zum Nachbarn aus Kohfidisch. Dort tat man sich in der Vergangenheit zwar immer schwer, aber man wollte seiner bisherigen Saison eine Wende geben und die Fidischer im Gegenzug tief in den Abstiegsstrudel mit hineinziehen. Daraus wurde nichts, denn trotz engagierter Anfangsphase der Gäste fiel man spätestens mit dem schnellen 0:1 durch Nik Wukitsevits wieder in alte Muster zurück. Bis zum Seitenwechsel war es dann noch halbwegs passabel, ehe mit dem 0:2 kurz nach der Pause durch Nicolas Oswald jeglicher GSV-Faden riss. Mark Horvath entschied die Begegnung mit dem 3:0 in Minute 62 – Patrick Mühler (69.) und Thomas Polzer (88.) besiegelten den Endstand. „Nach unserer Führung hatten wir das Spiel im Griff und mit dem 2:0 war es eigentlich schon entschieden“, sagte der Kohfidischer Obmann-Stellvertreter und Torschütze Polzer und fügte an: „Es war für uns sicher ein großer Schritt in Richtung Ligaerhalt. Wir sind jetzt neun Punkte voran und haben auch die direkten Duelle alle für uns gewonnen. Ich glaube, dass wir uns eher nach vorne orientieren können.“ Anders als der GSV, der ohne Roman Rasser und mit einigen angeschlagenen Kickern nicht an sein Leistungsmaximum herankam. Mit Andau, Rudersdorf und Schattendorf geht es nun darum, in der Liga zu bleiben. Dafür braucht es eine Steigerung gegenüber Kohfidisch. GSV-Assistent Jakob Burits: „Nach 20 Minuten hätte ich mir klar mehr erwartet, aber wir sind dann wieder in unser Tief verfallen und verloren auch verdient.“

STATISTIK:

ASK KOHFIDISCH - SV GÜSSING 5:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (23.) Wukitsevits, 2:0 (49.) Oswald, 3:0 (62.) Mark Horvath, 4:0 (69.) Mühler, 5:0 (88.) Thomas Polzer.

Reserve: 3:2 (Thomas Polzer, Niklas Horvath, Schneider; Gröller, Weinhofer).

SR: Kaplan (K: gut/G: sehr gut).- Kohfidisch, 300.

Kohfidisch: Bruno Horvath; Mark Horvath (72. Englitsch), Vajda, Csencsits, Paukovits; Toth (65. Mühler), Oswald, Wukitsevits (81. Stumpf); Hasler (65. Gaal), Binder, Schreiber (72. Thomas Polzer).

Güssing: Graf; Skerlak, Schendl, Mark Horvath (65. Hafner), Zinkl; Sauhammel, Pomper; Garger (56. Mayer), Kulovits (81. Weinhofer), Kossits; Laky (81. Peterszel).