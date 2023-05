Klare Sache: SC Pinkafeld kämpft weiter ums Burgenlandliga-Stockerl

GÜSSING - PINKAFELD 0:3. Das war es dann wohl: Der SV Güssing wird in diesem Jahr den Gang in die 2. Liga Süd antreten müssen. Weil die umliegende Konkurrenz aus Rudersdorf oder Andau ihre Spiele gewann und der GSV sein Derby gegen Pinkafeld relativ klar mit 0:3 verlor, sind die Chancen, um noch oben zu bleiben, minimal. Die Güssinger begannen am Samstagnachmittag engagiert, aber ein unnötiger Fehler im Aufbau ermöglichte den Gästen durch David Korherr das schnelle 0:1. Nach einer kurzen witterungsbedingten Unterbrechung blieb das Geschehen auf Augenhöhe, um kurz vor der Pause nach einem tollen Freistoß von Christoph Saurer vorentschieden zu sein. „Unsere Fehler werden einfach bestraft“, sagte GSV-Assistent Jakob Burits und schoss nach: „Dazu ist die Eigenfehlerquote viel zu hoch.“ Nach Seitenwechsel passierte lange Zeit wenig, ehe Korherr in Minute 88 den Endstand erzielte. Die Pinkafelder glänzten nicht, waren aber an diesem Tag eine Nummer zu groß. SCP-Trainer Benni Posch: „Es war definitiv nicht unser bestes Spiel, aber wir waren sehr effizient.“ So kämpft man mit Ritzing und Leithaprodersdorf um Platz drei. Darauf beträgt der Abstand derzeit zwei Punkte. Posch: „Das ist unser Ziel!“

STATISTIK:

SV GÜSSING - SC HERZ PINKAFELD 0:3 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (11.) Korherr, 0:2 (44.) Saurer, 0:3 (88.) Korherr.

Reserve: 3:2 (Zach 3; Seidl, Gadschiew).

SR: Faruk Sevik (G: gut/P:schwach ).- Vulcolor Stadion, 150.

Güssing: Graf; Skerlak, Urban, Horvath, Kossits; Sauhammel, Schendl; Rasser, Laky (89. Radakovits), Garger (89. Weinhofer); Mayer (62. Zinkl).

Pinkafeld: Andi Diridl; Nagy (89. Balla), Stefan Diridl, Nyirö, Gamperl, Waldherr; Pahr (68. Kracher), Reiter (81. Seidl); Saurer (89. Tripamer); Korherr, Wenninger.