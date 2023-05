Kohfidischer wollen Naivität ablegen

PINKAFELD - KOHFIDISCH; SAMSTAG, 17 UHR. Prinzipiell war der Auftritt des ASK Kohfidisch gegen Leithaprodersdorf schwer in Ordnung. Einzig das Ergebnis passte beim späteren 2:3 nicht, denn erneut verspielte man eine Führung und brachte sich so um den verdienten Lohn. „Das ist dann schon ein bisschen naiv“, sagte Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer. Für den ASK geht es nun am Samstag nach Pinkafeld. Dort wartet das letzte Südderby der aktuellen Saison. „Die sind wieder im ‚Flow‘ und konnten zuletzt zweimal klar gewinnen, aber ich glaube schon, dass auch dort etwas für uns möglich ist“ ,so Polzer, der ergänzte: „Dafür müssen wir aber defensiv konsequenter werden.“ Personell fehlen Mark Horvath und Hannes Polzer – Fabian Paukovits könnte zurückkehren.

Foto: BVZ, BVZ