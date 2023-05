Levi Markhardt schockte Schattendorf

LEITHAPRODERSDORF - SCHATTENDORF 3:2. Interimstrainer Andreas Preisinger musste die Leithaprodersdorfer Startformation wieder einmal umbauen. Offensivmotor Stephan Heiss fehlte krankheitsbedingt), Abwehrchef Marcel Wölfer kam nach einem privaten Termin (wie vereinbart) zu spät zum Treffpunkt und saß zunächst nur auf der Bank. Luca Dellantionio musste seine Gelb-Rot-Sperre absitzen. So schickte Preisinger mit Paul Eder, Matthias Wurzer und Lukas Rambacher drei Eigengewächse erstmals in dieser Saison von Beginn an aufs Feld. „Ich war sehr zufrieden. Wir musste drei Veränderungen zur Vorwoche machen. Ich war sehr stolz auf die Jungen und auf die Routiniers, die die Youngsters geführt haben“, so der SVL-Betreuer. Paul Eder dankte es seinem Trainer dann gleich mit dem 1:0 (19.). Nach einem Schuss von Noel Kustor staubte der Youngster an der zweiten Stange zum 1:0 ab. Nur sechs Minuten später netzte Levi Markhardt aus kurzer Distanz zum 2:0-Pausenstand ein (25.). „Ich habe die Burschen in der Pause vor Schattendorf gewarnt. Sie stecken im Abstiegskampf und werden nicht aufgeben. Es kam dann auch so. Bei uns war es sicher auch dem Alter und teilweise der mangelnden Erfahrung geschuldet“, meinte Preisinger.

Nach Wiederanpfiff gaben die Gäste Vollgas. Patrick Derdak, der schon in Halbzeit eins zwei gute Chancen vergab, donnerte einen Schuss vom Sechzehnereck ins Tor (64.). Nur fünf Minuten später war es Mátyás Krizsonits, der ebenfalls mit einem Traumtor den Ausgleich erzielte (69.). Die Hausherren gaben aber nicht auf. Levi Markhardt spitzelte nach einem Gestocher im Strafraum das Leder via Außenrist unter SVS-Goalie Alexander Bernhardt zum 3:2-Endstand in die Maschen. „Aufgrund der ersten Halbzeit war der Sieg letztlich nicht unverdient“, analysierte Andreas Preisinger. In der Schlussphase gab dann noch Simeon Markhardt nach langer Verletzungspause (Elle gebrochen) ein Comeback. „Wir haben alles reingehaut, die Jungs waren 90 Minuten leidenschaftlich. Es war das beste Spiel von uns, seitdem ich da bin. Deshalb ist es besonders bitter, am Ende mit leeren Händen heimzufahren“, resümierte SVS-Trainer Marco Cadek.

SV Leithaprodersdorf - SV Schattendorf 3:2 (2:0).- Torfolge: 1:0 (19.) Paul Eder, 2:0 (25.) Levi Markhardt, 2:1 (64.) Derdak, 2:2 (69.) Krizsonits, 3:2 (80.) Levi Markhardt. Reserve: 5:3 (Buchner 2, Horvath, Paul Eder, Scherbl; Dorfmeister 2, Koller). SR: Luef (L: Durchschnitt/S: Durchschnitt).- LeithArena, 260. Leithaprodersdorf: Kassal; Petö, Michael Wölfer, Rambacher (90+2. Pöschl), Svab; Wurzer (63. Simeon Markhardt), Beran; Levi Markhardt (90+2. Patrick Dinhof), Saliji (78. Buchner), Paul Eder (63. Marcel Wölfer); Kustor. Schattendorf: Bernhardt; Wukovich, Anicic, Haring, Stahleder; Koronczai, Holzinger; Vargek (86. Ziberi), Karner, Kriszonits; Derdak.