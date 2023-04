Parndorf ließ die Muskeln spielen

Werbung

Parndorf - Andau 4:2. Es war der Derbyknaller schlechthin: 670 zahlende Besucher, „aber es waren an die 1000 Leute da“, freuten sich Parndorf und Sportkoordinator Simon Knöbl über einen starken Besuch. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten.

Parndorf glückte ein blitzartiger Start, denn nach zwei Minuten stand es schon 1:0 für den Favoriten. Peter Trimmel kam nach einem Corner in vollem Lauf daher und verwertete den verlängerten Ball zur Führung. Die Gäste reklamierten heftig auf Abseits. Es ging alles sehr schnell, erst auf Video gab es den Beweis. Das Schiri-Team bewiese ein Adlerauge, der Treffer war regulär.

Danach waren die Hausherren voll im Spiel. Es folgte ein weiteres (wegen Abseits aberkanntes) Tor der Parndorfer, alles war auf Schiene. „Aber dann ist das Ganze verflacht“, sah Knöbl, wie seine Mannschaft ins Hintertreffen geriet. Andau wurde mutiger und schließlich kam die 36. Minute: Hoher Ball ins heimische Abwehrzentrum, dort schien nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Felix Wendelin noch Chaos zu herrschen und Lukas Cambal nutzte das ideal. Er bekam den abgescherzelten Ball vor die Flinte und vollendete mit einem sehenswerten Lupfer zum 1:1.

Underdog ging mit 2:1 in Führung

Nach der Pause blieb Parndorf zunächst am Drücker. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die neuerliche Führung der Hausherren fällt. „Aber genau in dieser Phase haben wir plötzlich das 2:1 gemacht“, lachte Andaus Trainer Christoph Tischler das Herz. Patrik Sabo war es, der per Dropkick den Underdog sensationell in Front schoss. „Danach waren wir aber qualitativ stärker“, berichtete Knöbl. Das Pulver der Gäste schien verschossen, nun war Parndorf der Chef im Ring. Das 2:2 leitete Keisuke Iida mit einem Flankenlauf ein, Mario Wendelin war als Vollstrecker zur Stelle. Doch damit nicht genug: Nur eine Minute später brauste Dominik Puster von der Mittellinie Richtung Tor und besorgte das 3:2. Dem Ganzen ging ein verheerender Fehler im Andauer Aufbauspiel bevor.

Zwei Highlights sollte es noch geben. Zum einen fixierte Wendelin mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag den 4:2-Endstand. Davor gab es noch eine Rote Karte: Marius Charizopulos grätschte einen Gegenspieler am Mittelkreis nieder. Knöbl: „Eine klare Rote Karte. Ich nenne das „jugendlicher Leichtsinn eines erfahrenen Spielers.“

Und Andau-Coach Tischler meinte abschließend: „Es war mehr drinnen. Unsere Mannschaft lebt und kämpft. So sieht definitiv kein Absteiger aus.“

SC/ESV PARNDORF - FC ANDAU 4:2 (1:1).- Tore: 1:0 (2.) Trimmel, 1:1 (36.) Cambal, 1:2 (65.) Sabo, 2:2 (69.) Mario Wendelin, 3:2 (70.) Puster, 4:2 (85.) Mario Wendelin.

Rote Karte: Charizopulos (80., Foul).-

Parndorf, 680 Zuschauer.- SR: Thiel (P: schwach / A: gut).-

Parndorf: Slovenciak; Dornhackl, Felix Wendelin (34. Linhart), Trimmel, Weber; Mader (84. Hauser); Gruber (61. Puster), Umprecht, Charizopulos, Mario Wendelin; Sulc (61. Iida).

Andau: Kendik; Lahi, Thaler, Stasik, Peck (57. Lang); Lasik; Mikula, Sabo, Stieber, Buljubasic (53. Csigo); Cambal.