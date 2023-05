Pinkafelder mit klaren Schritten nach vorne

Der SC Pinkafeld hat noch einiges vor. Trainer Benjamin Posch und der Traditionsverein wollen in den letzten sechs Saisonspielen noch auf Platz drei in der Burgenlandliga springen und auch im BFV-Cup ins Finale einziehen. Dort trifft man am Mittwoch, dem 17. Mai, ab 19.30 Uhr, im Halbfinale zuhause auf Liga-Konkurrenten Parndorf. Aktuell gilt es aber, jede Aufgabe einzeln abzuarbeiten. Die Nächste heißt dabei: ASK Kohfidisch!

Foto: Bauer, Bauer