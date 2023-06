Rudersdorfer Aufsteiger schlägt zurück

Rudersdorf - St. Margarethen 3:1. Im Windschatten zog der USV Rudersdorf am letzten Wochenende an den Konkurrenten aus Schattendorf und Markt Allhau vorbei und kann nun aus eigener Kraft in der Burgenlandliga bleiben. Mittlerweile wäre das sicher auch nicht unverdient, denn die Mannen rund um Sascha Klucsarits und Kollegen waren zuletzt immer da, wenn es zählte und generell macht man im unteren Drittel auch mit den besten Eindruck. So auch am Samstag, als St. Margarethen im Südburgenland gastierte und die Gäste letztendlich auch verdient verloren. Früh übernahmen die Hausherren die Kontrolle und Ibo Sahin traf in Minute 17 zur Führung für Rudersdorf. In weiterer Folge blieb der USV aktiv und wurde nach der Pause durch das 2:0 von Flamur Muleci belohnt. „Ich glaube schon, dass das ein verdienter Sieg war“, atmete auch der Sportliche Leiter Martin Salber auf und ergänzte: „Unsere Leistung war gut.“ Mit dem 3:0 von abermals Sahin (70.) war die Begegnung endgültig entschieden, Tobias Steiner gelang nur noch der Anschluss. Salber weiter: „Ich muss unserem Trainer Alfred Horvath ein Lob aussprechen. Wie er die Burschen in den letzten Wochen immer wieder auf diese Entscheidungsspiele einstellte, war schon richtig stark. Wir waren immer da, wenn es wirklich um etwas ging.“ So bleibt der Aufsteiger bei einem Sieg in Deutschkreutz sicher in der Liga - bei einem Remis oder einer Niederlage braucht es Schützenhilfe der Konkurrenz.

STATISTIK:

USVS Hausbauführer Rudersdorf – SV Waha Sankt Margarethen 3:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (17.) Sahin, 2:0 (57.) Muleci, 3:0 (70.) Sahin, 3:1 (81.) Steiner.

Reserve: 0:1 (Nagy).

SR: Luef (R: gut/St. M.: ).- Rudersdorf, 150.

Rudersdorf: Ranogajec; Klucsarits, Weber, Geschl, Zugschwert (85. Daniel Bauer); Vincelj, Wonisch (89. Frühmann); Lauro Sifkovits (77. Kirisits), Sahin (77. Marco Sifkovits), Svaljek; Sahin.

St. Margarethen: Pascher; El Rehim, Bosnjak, Portschy (20. Steiner), El Baali (88. Fortunits); Granabatter, Martin Weixelbaum, Binder; Dörfler (62. Markus Weixelbaum), Grvala, Heinicker.