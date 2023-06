Rudersdorfer verlieren zwei Legenden

Der eine hat 13 Jahre USV Rudersdorf in seinen Beinen, der andere knapp 12: Der Großmürbischer Sascha Klucsarits und der Stinatzer Tobias Kirisits zählten in den vergangenen Jahren zum Inventar des ehemaligen Regionalligisten. Nun werden die beiden Defensiv-Allrounder über den Sommer nicht mehr Teil des Kaders sein. Klucsarits beendet seine Karriere, Kirisits wird sich einer neuen Aufgabe zuwenden. „Wir können uns bei diesen beiden Teamplayern einfach nur bedanken“, sagte der Sportliche Leiter Martin Salber und ergänzte: „Das sind richtig geile Typen, die immer alles für den USV gegeben haben. Es tut weh, sie gehen lassen zu müssen, aber sie werden in Rudersdorf immer herzlich willkommen sein.“