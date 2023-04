Sankt Margarethen: Das allerletzte Aufgebot

Die Personalsituation beim SV Sankt Margarethen spitzt sich zu. Neben den Langzeitausfällen Michael Wenzl (Schulter), Mario Wenzl (Seitenbandeinriss im Knie) und Ahmed El-Baali (Longcovid) gesellten sich vor dem Spiel in Ritzing (1:0-Niederlage) zwei weitere Stammkräfte auf der Verletztenliste hinzu. Mittelfeldmotor Sebastian Leszkovich zog sich einen Bluterguss im Oberschenkel zu und konnte nicht im Sonnenseestadion mitwirken.

Auch Goalgetter Lukas Heinicker, der heuer bereits neunmal getroffen hat, fehlte in der Startaufstellung in Ritzing. Er zog sich im Training eine Oberschenkelzerrung zu und musste auch nur zuschauen. Youngster Florian Dörfler hat sich ebenfalls im Training eine schwere Knöchelverletzung zugezogen. Er muss nun wegen eines Bändereinrisses länger aussetzen. So hatte Coach Franz Lederer eine andere Idee und funktionierte kurzerhand Abwehrrecken Luca Binder zum Stürmer um.