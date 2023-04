Sauerbrunner Serie hielt auch gegen Klingenbach

Werbung

BAD SAUERBRUNN - KLINGENBACH 2:0. Bad Sauerbrunn ist das Team der Stunde der Burgenlandliga. Mit Klingenbach kam nun ein unangenehmer Gegner ins Wetterkreuzstadion, im Herbst gab es eine 1:2-Auswärtsniederlage für die Mannschaft von Trainer Heinz Kremser. Diesmal aber waren die Hausherren von Beginn weg tonangebend. Mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen agierte Bad Sauerbrunn zielstrebig. Der rasche Lohn? Das 1:0 nach drei Minuten. Lukas Kornholz glänzt mit einer idealen Freistoß-Vorlage, die Michal Kozak zunächst nicht verwerten kann, den Abpraller allerdings drückt Sebastian Pojer über die Linie. Bad Sauerbrunn blieb am Drücker, nur die Konsequenz vor dem Tor auf der Strecke. Michal Kozak, Matthias Binder oder Kapitän Thomas Ofner hätten bereits nach 25 Minuten für deutliche Verhältnisse sorgen können. Der Druck der Hausherren wurde aber weiterhin nicht kleiner und so gab es eben nach 27 Minuten erst den erlösenden zweiten Torjubel. Philipp Reinisch setzte Binder in Szene, der Kornholz bediente und der Mittelfeldstratege beförderte aus kurzer Distanz den Ball über die Linie.

Die Gäste versuchten ihr Glück speziell bei Standards, Bad Sauerbrunn stand aber solide. Und das über die gesamte Spielzeit, denn nach dem Seitenwechsel riskierte Klingenbach mehr, aber biss sich an Sauerbrunns Abwehr die Zähne aus. Die Hausherren hätten indes nachlegen können. Reinisch scheiterte einmal am glänzenden Klingenbach-Tormann Schuller und einmal an der Stange.

Am Ende blieb es beim 2:0-Heimsieg des SCBS. „Wir waren willensstark, haben kaum Schwachstellen gezeigt und fahren momentan mit bekannten Fußballweisheiten sehr gut. Wir kommen über den Kampf ins Spiel“, so Trainer Heinz Kremser.

STATISTIK

SC BAD SAUERBRUNN - ASK KLINGENBACH 2:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (3.) Pojer, 2:0 (27.) Kornholz. Reserve: 2:1(Galbed 2, Vlasic). SR: Thiel (BS: gut/K: schwach).- Wetterkreuzstadion, 200.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny, Krenn, Ofner, Bukovinsky; Grgic, Kornholz (80. Krenn), Binder; Reinisch ( 85. Kubik), Kozak, Pojer.

Klingenbach: Schuller; Fiedler (75. Mad), Valek, Chromy, Blazevic; Eisner (75. Ivancsits); Wild (75. Kröss), Klemenschitz; Grafl; Laubner (46. Hofleitner, 90+4. Babonich), Petrilak.