SC/ESV Parndorf: Abwehrchef ist wieder dabei

Der Zweikampf endete so, wie es sich kein Spieler wünscht. Parndorfs Abwehrchef Felix Wendelin wurde im Match gegen Andau mit den Stollen auf dem Kopf getroffen. Die Folge war eine Platzwunde und der 30-Jährige musste ausgetauscht werden. „Das Ganze hat nicht weh getan, aber ich habe sehr stark geblutet“, erinnert sich der Parndorfer an das Luftduell zurück. Die Folge: Wendelin wurde ausgetauscht und erhielt einen Pickverband. Gegen Güssing wäre er am Wochenende wohl sicher ausgefallen. Jetzt ist er aber schon wieder auf dem Weg der Besserung. „Ich habe auch schon mittrainiert. Deswegen denke ich, dass ich gegen Kohfidisch spielen kann“, ist der Verteidiger zuversichtlich. Beim Training spielte er mit einer Art „Turban-Verband“. Womöglich blüht ihm auch gegen Kohfidisch ein derartiger Wundschutz. „Wir wollen natürlich gewinnen“, sieht er drei Punkte als Pflicht. Vor allem in Sachen Titelkampf sind seine Mannen ohnehin zum Siegen verdammt, denn: „Wir haben es leider selbst nicht in der Hand und immer nur unsere Aufgaben erledigen und gewinnnen. Dann schauen wir weiter.“