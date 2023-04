SC Pinkafeld: Mit neuem Trainerduo zum Derbysieg!

Werbung

PINKAFELD - RUDERSDORF 3:0. Nach einer intensiven Pinkafelder Woche, die vor knapp einer Woche im Aus des bisherigen Trainers Christoph Monschein gipfelte, holte die Elf rund um Neo-Trainerduo Benjamin Posch und Lukas Halwachs zwei Tage später beim 3:0-Derbysieg drei Punkte. Das Ergebnis liest sich dabei klarer als es der Spielverlauf hergab. Rudersdorf versteckte sich nämlich von Beginn an nicht und hatte durch Denis Svaljek auch die erste Chance auf die Führung. Der kroatische Legionär scheiterte aber mit seinem Volleyschuss knapp und nach einigen personellen Wechseln – Sascha Klucsarits und Noah Frühmann mussten früh raus – übernahmen die Hausherren nach und nach die Kontrolle und gingen durch Niko Nagy nach einer Ecke auch in Führung. In der zweiten Halbzeit dann die Schlüsselszene des Spieles, denn nach knapp 55 Minuten reklamierten die Gäste Elfmeter, nur die Pfeife des Schiris blieb stumm. „Das war entscheidend. Alle am Sportplatz haben einen Strafstoß gesehen, nur der Schiedsrichter und sein Assistent nicht“, haderte Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber und ergänzte: „Mit dem 0:2 war es gelaufen.“ Da bekamen die Hausherren dann einen Elfer zugesprochen, den Jan Röhrling zur Entscheidung verwandelte. Spät besorgte dann David Korherr den Endstand. „Ich war mit unserem Auftreten definitiv zufrieden“, resümierte SCP-Coach Posch und schoss nach: „Wir brachten eine ordentliche Power auf den Platz. Wir hätten es aber einfacher haben können, denn wir ließen zu viele Chancen aus.“

STATISTIK:

SC HERZ PINKAFELD - USVS HAUSBAUFÜHRER RUDERSDORF 3:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (34.) Nagy, 2:0 (57., Elfmeter) Röhrling, 3:0 (94.) Korherr.

Reserve: 3:0 (Kainz 2, Gadschiew).

SR: Ruffa (P: sehr gut/R: schwach).- Profi Box-Arena, 150.

Pinkafeld: Andi Diridl; Röhrling, Nyirö, Gamperl (72. Oberrisser); Kirnbauer (55. Kracher); Wenninger, Reiter (64. Jonathan Pahr), Puhr, Waldherr (46. Stefan Diridl); Korherr, Nagy.

Rudersdorf: Ranogajec; Lauro Sifkovits (75. Marco Sifkovits), Weber, Klucsarits (29. Kirisits), Zugschwert; Wonisch, Frühmann (40. Daniel Bauer); Svaljek, Sahin, Kovacec; Muleci.