Schattendorf holt sich den „Pflichtsieg“ gegen Schlusslicht Güssing

SCHATTENDORF - GÜSSING 2:1. Frühzeitig hätte Schattendorf das Spiel gegen Güssing entspannter anlegen können. Nach drei Minuten hätte die Anzeigetafel eigentlich den ersten heimischen Treffer anzeigen müssen. Jakob Koppensteiner umkurvte den Güssinger Schlussmann Nico Graf, schoss dann aber aus spitzem Winkel vorbei. „Wir hätten es dann schon einen Tick ruhiger haben können, auch wenn das Spiel noch lange gedauert hat“, so SVS-Trainer Marco Cadek, der in der Folge eine spielbestimmende Heimelf sah, die aber daraus vor der Pause kein Kapital schlagen konnte. So wurde es ein Geduldspiel, weil auch die Gäste aus dem Südburgenland den einen oder anderen Nadelstich setzten.

Seckel glänzte mit Assist und Goldtor

Kurz nach der Pause schien Schattendorfs Knoten geplatzt. Eine Freistoß-Flanke von Routinier Mario Seckel fand in Innenverteidiger Darko Anicic einen idealen Abnehmer, der wuchtig einköpfte – 1:0 für Schattendorf, die Erleichterung war im ganzen Grenzstadion spürbar. Immerhin hatte am Vortag Rudersdorf überraschend in Bad Sauerbrunn gewonnen und dadurch den SVS überholt. „Der Druck war vor dem Spiel riesig“, wusste auch Tormann und Obmann Alex Bernhard. Und fünf Minuten später war der Druck wieder richtig groß. Schattendorf lief nach einer Ecke in einen Konter, David Kossits schloss ab – Ausgleich. Die Antwort der Gastgeber dauerte allerdings nicht lange. Der starke 37-jährige Seckel zeigte einmal mehr in dieser Saison, dass er noch immer stark im Abschluss ist. Er kam im Strafraum zur Schuss-Gelegenheit und der Ball zappelte im Netz, Schattendorf führte erneut. Und gab diese Führung bis zum Schlusspfiff nicht mehr aus der Hand. Bernhardt atmete auf: „Ein enorm wichtiger Sieg.“ GSV-Assistent Jakob Burits: "Vor der Pause war Schattendorf ganz klar die bessere Mannschaft, wo wir uns kaum befreien konnten. Nach einigen Anpassungen zur Pause wurde es ausgeglichener. Irgendwie lag dann auch der Ausgleich in der Luft, aber aktuell kommt einfach zu viel zusammen, um so ein direktes Duell für uns zu bestreiten. Es fehlen einfach die letzten Prozente."

STATISTIK

SV SCHATTENDORF - SV GÜSSING 2:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (53.) Anicic, 1:1 (58.) Kossits, 2:1 (62.) Seckel. Reserve: 1:0 (Koller). SR: Radl (S: sehr gut/G: gut).- Grenzstadion, 230.

Schattendorf: Bernhardt; Wukovich, Haring, Anicic, Stahleder; Holzmann, Koronczai (92. Kriszonits); Vargek (73. Erak), Seckel, Koppensteiner (73. Hausmann); Derdak .

Güssing: Graf; Skerlak, Huber, Horvath, Zinkl (73. Schendl); Garger, Sauhammel, Pomper, Kossits; Laky, Rasser.