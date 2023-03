Schattendorf: Marco Cadek wird neuer Trainer im Grenzstadion

Werbung

Den Namen Marco Cadek hatte man wohl nicht auf der Rechnung, wenn es um die Besetzung des Trainerpostens in Schattendorf geht. Zur Erinnerung: der SVS zog nach zwei Frühjahrspleiten die Reißleine, trennte sich von Trainer Alfred Wagentristl. Die zwei Partien danach, die ebenfalls verloren gingen, managte man intern. Jetzt hat man, eben mit Cadek, eine fixe Lösung. „Wir haben mit einigen Kandidaten Gespräche geführt und uns jetzt für Marco entschieden. Er ist ein sehr ambitionierter Trainer“, so Obmann Alex Bernhardt, für den weiterhin das klare Ziel gilt: Klassenerhalt. Das wird auch für Neo-Coach Cadek der Auftrag sein. Zumindest auf kleinerer Ebene hat der 39-Jährige bewiesen, dass er erfolgreich arbeiten kann. Er coachte zuletzt den SC Breitenbrunn in der 1. Klasse Nord, stand dort mit seinem Team als Tabellenführer und Winterkönig voll im Meisterrennen. „Aber die Chance einen Burgenlandliga-Verein zu trainieren, gibt es vielleicht nicht so oft.“ Für Cadek, der nun erstmals Burgenlandliga Trainer ist, war klar, diese Möglichkeit muss er ergreifen, auch wenn der Abschied aus Breitenbrunn alles andere als einfach war: „Ich habe die letzten 24 beziehungsweise 48 Stunden viel telefoniert und mich gestern natürlich auch mit den Vereinsverantwortlichen, die mir keinen einzigen Stein in den Weg legten, zusammengesetzt. Breitenbrunn ist mein Heimatverein, dort habe ich viele Jahre als Spieler verbracht. Es war für mich emotional, jetzt zu gehen. Aber die Chance Burgenlandliga ist eben eine tolle Option.“

„Die Routiniers müssen Verantwortung übernehmen“

Cadek war aber zuletzt nicht nur Breitenbrunn-Trainer, arbeitete auch in der Fußballakademie als Analyst. Jetzt gilt der Fokus aber voll der Schattendorfer Mannschaft, die er ab heute, Montag, trainiert. „Ich habe mir schon ein wenig einen Überblick verschafft, werde aber eine zusätzliche Trainingseinheit in dieser Woche einschieben, um die Jungs noch besser kennenzulernen“, so Cadek, der den Blick längst auf das erste Spiel unter seiner Leitung, der Auswärtspartie in Markt Allhau am Samstag (17 Uhr) gerichtet hat. „Wir haben einige Routiniers in der Mannschaft. Die haben jetzt eine wichtige Aufgabe, müssen Verantwortung übernehmen und die Jungen führen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es vor allem mental schwierig ist, wenn man hinten ist. Wir dürfen keine Unruhe reinbringen.“

Die ortet Cadek auch gar nicht: „Ich hab das auch jetzt mitbekommen, dass die Stimmung positiv ist. Trotz der zuletzt nicht gerade guten Ergebnisse.“ In eine ähnliche Kerbe stößt Obmann Alex Bernhardt: „Vor allem die Art und Weise, wie wir beim vergangenen Spiel gegen Ritzing (2:5, Anm.) nach 0:3-Pausenrückstand aufgetreten sind, stimmt mich zuversichtlich. Auch wenn wir erste Hälfte nicht ligatauglich waren, hat man danach gesehen, dass wir noch am Leben sind.“ Zusatz: „Uns ist bewusst, dass ab jetzt jede Partie ein Endspiel ist.“

Auf die Zusammenarbeit mit Cadek freut sich Bernhardt und geht auch zuversichtlich in die kommenden Wochen: „Alleine die Tatsache, dass Marco den Tabellenführer Breitenbrunn verlässt, um dafür die Aufgabe Klassenerhalt Burgenlandliga zu bewältigen, zeigt, dass er nach Höherem strebt.“