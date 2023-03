Schattendorf: Wagentristl nicht mehr Trainer

Werbung

Der SV Schattendorf startete denkbar schlecht in die Rückrunde. 0:2 in Horitschon und 0:5 gegen Klingenbach bedeuteten zwei Tiefschläge im Abstiegskampf. Im BVZ-Gespräch am Montag sprach Obmann Alex Bernhardt noch davon, kein Freund von Schnellschüssen zu sein. Zwei Tage später gab es trotzdem das Aus für Trainer Alfred Wagentristl. Bernhard begründet: „Ich habe nach dem Dienstag-Training gemerkt, da stimmt etwas nicht. Viele Spieler sind sofort nach dem Training gefahren. Da musste ich schon nachdenken. Es gab dann am heutigen Vormittag eine Videokonferenz mit einigen Spielern. Da wurde mein Eindruck bestätigt. Der Glaube ist nicht mehr vorhanden.“ Der Zeitpunkt und das freundschaftliche Verhältnis zum Coach machten den Entschluss für den Obmann zu „keinem leiwanden Tag.“ Der Vereinsboss ergänzte aber: „Fredi hat eine sehr professionelle Arbeit geleistet. Ich musste aber im Sinne des Vereins handeln. Zwei Tage vor einem wichtigen Derby ist das alles andere als einfach.“ Wie es nun weitergeht? „Das Spiel gegen Bad Sauerbrunn werden wir intern abwickeln, danach gibt es ab dem Wochenende die Suche nach einer langfristigen Lösung“, so Bernhardt.

Der scheidende Coach zeigte sich enttäuscht, konnte die Entscheidung aber auch nachvollziehen: „Das es so rasch kommt, davon bin ich nicht ausgegangen. Wenn man sich der Abstiegszone nähert, dann wird der Druck eben größer. Ich habe schon gemerkt, dass bei gewissen routinierten Spielern das Vertrauen verloren ging. Fakt ist, es wird jetzt keine Schmutzwäsche gewaschen. Dazu gibt es keinen Grund. Das muss man jetzt zur Kenntnis nehmen. Ich bin lange genug im Fußball dabei.“