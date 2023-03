Schattendorfs schwerer Gang in den Süden

Werbung

MARKT ALLHAU - SCHATTENDORF; SAMSTAG, 17 UHR. Die Aufgabe wird für Neo-Trainer Marco Cadek (siehe Seite 77) alles andere als einfach. Während Schattendorf in der Rückrunde noch nicht angeschrieben hat, ist der UFC Markt Allhau noch ohne Niederlage, gewann beim Titelkandidaten Parndorf 2:0 und holte auch gegen den Vierten aus Leithaprodersdorf ein 1:1. Warnung genug für den Aufsteiger vom Grenzstadion. Wobei der sowieso derzeit nur auf sich schauen kann und eines klar ist, wie Obmann Alex Bernhardt betont: „Für uns ist jedes Spiel ab jetzt ein Endspiel.“

Was der SVS-Vereinschef damit sagt ist klar. Punkte müssen her. Dringend. Der letzte Auftritt stimmt deshalb nicht ganz positiv. Die erste Halbzeit beim 2:5 gegen Ritzing ordnet Bernhardt als nicht ligatauglich ein, die Darbietung nach der Pause immerhin als Hoffnungsschimmer. Da habe sein Team Engagement und Leidenschaft gezeigt. „Nur, das müssen wir jetzt über 90 Minuten auf den Platz bringen“, stellt der 40-Jährige klar. Für das Spiel im Südburgenland sind zumindest wieder mehr Optionen im Schattendorfer Spiel möglich. Der zuletzt gesperrte Gerhard Karner kehrt genauso in den Kader zurück wie Jakob Koppensteiner, der nach seiner Verletzung wieder fit ist und Niklas Wukovich, der gegen Ritzing krankheitsbedingt passen musste.

Bernhardt: „Die Karten werden jetzt neu gemischt, der Reset-Knopf noch einmal gedrückt.“ Hoffentlich, für Schattendorf, zum letzten Mal in dieser Saison.