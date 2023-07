Siegendorf rüstet sich für die neue Saison

In Siegendorf nimmt der Kader für die kommende Saison Forman ab. Beim Testspiel gegen Lafnitz am gestrigen Freitag (0:1) waren schon einige neue Gesichter dabei. Der bekannteste Name unter Siegendorfs Zugängen ist Lukas Grozurek. Für Rapid, Admira und Sturm Graz spielte der 31-Jährige 191 Bundesliga-Spiele. Außerdem stand er für den Karlsruher SC in 18 Spielen der 2. Deutschen Bundesliga am Feld. Zuletzt war der Offensivmann beim 2. Liga-Team Vienna engagiert.

Außerdem neu beim ASV sind: Bruno Peter Horvath (Kohfidisch), Filip Krizik (Petrazalka), Deni Stoilov (Mauerwerk), Tarik Akbiyik (Neusiedl), Deniz Tokgöz (Zwettl), Ivan Andrejevic (Sportclub), Jakov Josic (Sportclub ), Christoph Kröpfl ( Marchfeld), Filip Montanaro (Donaufeld), Jakob Szorger (Siegendorf 1b), Maurice Gruber (St.Pölten Juniors).

In der kommenden Woche werden noch weitere Spieler getestet. Die nächste Testpartie findet am Freitag daheim im Sveta Group Sportpark gegen die Young Violets statt (19 Uhr).