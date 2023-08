Siegendorf setzte sich im Nachbar-Derby durch

Klingenbach – Siegendorf 2:3. Viertes Spiel – vierter Sieg für den großen Titelanwärter aus Siegendorf. Im Nachbarschaftduell beim ASK Klingenbach mussten die Gäste aber alles aus sich herausholen, damit die Siegesserie nicht gerissen ist. Klingenbach ging zweimal in Führung, stand am Ende dennoch mit leeren Händen da. „Schade, die Leistung war richtig gut. Es war auf alle Fälle mehr drinnen, aber in den entscheidenden Situationen hat uns etwas das Glück gefehlt“, resümierte Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl. Bitter war für sein Team, dass man zweimal in Führung gegangen ist, aber fast postwendend den Ausgleich kassierte. Bereits nach neun Minuten durften die Hausherren das erste Mal jubeln. Dominik Adam setzte sich auf der rechten Seite durch, seinen Stanglpass versenkte Jakub Sulc zum 1:0 (9.). Nur neun Minuten später jubelten auch die Gäste. Nach einem Freistoß für Klingenbach, liefen die Heimischen in einen Konter, Lukas Grozurek schloss nach Vorarbeit von Tin Zeco mustergültig ab (18.). Nach einer knappen halben Stunden sorgte Frantisek Lady mit einem Volley – wieder nach tollem Adam-Assist – für die neuerliche Heim-Führung (28.). Die Antwort der Nachbarn ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach einem Pass von Dominik Wydra köpfelte Lukas Secco an Keeper Stefan Schuller vorbei zum 2:2 (31.). Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams eine zeitlang. Nach 73 Minuten gingen dann die Siegendorfer erstmals in Führung. Wieder war es nach einer Standardsituation für Klingenbach, nach der man sich einen Konter einfing. Und wieder war es Grozurek, der zum 3:2 erfolgreich abschloss.

„Die Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt und zweimal einen Rückstand wettgemacht. Es war das erwartete kampfbetonte Spiel, wir hätten es in der Schlussphase aber früher entscheiden können“, so Siegendorf-Coach Nikolaus Schilhan. Am Ende machten die Hausherren auf, Siegendorf fand gute Konterchancen durch Christoph Kröpfl und Lukas Grozurek vor, die man ungenutzt ließ. Die große Ausgleichschance vergab dann der eingewechselte Marko Laubner, der aber den Ball nicht voll traf (93.).

ASK Klingenbach – ASV Siegendorf 2:3 (2:2).- Torfolge: 1:0 (9.) Sulc, 1:1 (18.) Grozurek, 2:1 (28.) Lady, 2:2 (31.) Secco, 2:3 (73.) Grozurek. Reserve: 6:2 (Kröss 2, Yildiray Bas 2, Ahmet Bas, Vlasic; Sengstbratl, Montanaro).- SR: F. Tekeli.- Grenzstadion, 580. Klingenbach:Schuller; Mad (85. Mad), Chromy, Jagschitz, Ivancsits; Eisner (70. Grafl), Stahleder; Lady, Adam, Skreptak; Sulc (67. Laubner). Siegendorf: Horvath; Auer, Wydra, Stoilov (90. Nesovic); Secco, Kande, Andrejevic, Zeco; Steffl (73. Tökgöz), Kröpfl (80. Dimic); Grozurek.