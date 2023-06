Spätes 0:1: Allhauer Zittern geht weiter

Markt Allhau - Andau 0:1. Seinen ersten Matchball auf den Klassenerhalt ließ der UFC Markt Allhau am vergangenen Samstag gegen Andau liegen. Dabei hätte ein UFC-Sieg im Nachhinein gereicht, wobei der Ausgang des Admira-Spiels gegen Vorwärts Steyr da noch nicht klar war. Insgesamt war es vonseiten der Hausherren dann doch arg wenig. Oliver Tihanyi und Kollegen taten sich von Beginn an schwer Chancen zu kreieren und über die gesamte Dauer gab es derer auch nur wenige. Zweimal verpasste dabei Maxi Pfeiffer und auch Tihanyi ließ eine gute Möglichkeit aus. In der zweiten Halbzeit kämpften die Hausherren mit dem Mute der Verzweiflung um den Siegtreffer - vergeblich. Mehr noch: In der Schlussphase traf Maximilian Mikula zum Andau-Sieg und stellte das Geschehen so gar noch auf den Kopf. „Irgendwie merkte man den Burschen die Wichtigkeit dieser Begegnung an“, sagte Allhau-Pressesprecher Ewald Musser und ergänzte: „Wirklich viel ist uns nicht eingefallen. Gegen Ende wurde die Zeit immer knapper, wir versuchten auch alles, um dann sogar noch zu verlieren.“ Und dennoch ist für die Mannen von Florian Hotwagner weiter nichts passiert, denn in Güssing würde man bei einem Sieg sicher oben bleiben. Musser: „Wir müssen gewinnen.“

STATISTIK:

UFC Z-Immobilien Markt Allhau – FC Andau 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (89.) Mikula.

Reserve: 6:0 (Fischer, Ehrenhöfer, Kinelly, Liuba, Simon Fink, Eigentor).

SR: Thiel (All: gut/An: gut).- Z-Immobilien-Arena, 110.

Markt Allhau: Florian Tripaum; Sharifi, Sziklasi, Jan Krutzler, Psihoda; Pfeiffer (75. Eder), Erb, Prettner, Stumpf; Ramljak; Tihanyi.

Andau: Hajduch; Thaler, Lang, Stasik, Wally; Wurzinger (82. Thell), Sabo, Lasik, Peck; Buljubasic (46. Leopold), Mikula.