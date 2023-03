Südderby: Der „Hoti-Lauf“ geht weiter!

Werbung

PINKAFELD - MARKT ALLHAU 1:1. Nach dem extrem bitteren 1:6 zuletzt in Ritzing ging es am Samstagnachmittag für die kickende Zunft des SC Pinkafeld vor allem um eines: Wiedergutmachung! Nicht nur die Fans des Traditionsvereins, auch Trainer Christoph Monschein wollte gegen den Allhauer Nachbarn eine Reaktion sehen. Interessant dabei auch die Vorzeichen, denn zum einen spielte der Pinkafelder Coach lange und sehr erfolgreich für den Kontrahenten, während Allhau-„Chef“ Florian Hotwagner ebenfalls schon für Pinkafeld arbeitete. So gestaltete sich auch die erste Halbzeit. Es passierte wenig. „Man hat schon gemerkt, dass sich beide Seiten relativ gut kennen“, analysierte Allhau-Pressesprecher Ewald Musser, der auf beiden Seiten wenige Chancen zählte. In den zweiten 45 Minuten diktierten dann die Hausherren, die sich ein Chancenplus erspielten und eine Allhauer Fehlerkette in Minute 83 durch David Korherr zum 1:0 nutzten. Die Gäste wurden offensiver und eine tolle Einzelaktion von Stürmer Oliver Tihanyi besiegelte dann den Ausgleich. Spät hatte der UFC gar noch den Sieg vor den Beinen, aber das wäre des Guten wohl zu viel gewesen. „In Summe gerecht“, so Musser, während UFC-Coach Hotwagner anfügte: „Das Remis nehmen wir mit und angesichts der Personalsituation sind wir damit sicher nicht unzufrieden.“ Bei den Hausherren resümierte Trainer Monschein indes wie folgt: „Irgendwie läuft es aktuell wie im Herbst. Wir müssen für jedes Tor und jeden Punkt extrem viel investieren. Wir werden aber weiter hart arbeiten.“

STATISTIK:

SC HERZ PINKAFELD - UFC Z-IMMOBILIEN MARKT ALLHAU 1:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (83.) Korherr, 1:1 (88.) Tihanyi.

Gelb-Rote Karte: Co-Trainer Thomas Simon (73., Unsportlichkeit).

Reserve: 5:1 (Ehrenhöfer-Suhr 2, Balla, Alfarwan, Hodzic; Liuba).

SR: Gregorits (P: gut/A: gut).- Profi Box-Arena, 300.

Pinkafeld: Andi Diridl; Pahr (46. Waldherr),Stefan Diridl, Nyirö, Gamperl; Puhr (65. Kirnbauer), Reiter; Nagy, Saurer; Korherr, Wenninger (65. Kracher).

Markt Allhau: Florian Tripaum; Krutzler, Sziklasi, Teller, Stumpf (46. Pfeiffer); Weber, Prettner, Erb, Eder (85. Urbauer), Ramljak; Tihanyi.