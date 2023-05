SV Güssing: Abschiedstour ohne Erfolgserlebnis

GÜSSING - HORITSCHON 1:3. Es soll für den SV Güssing 2023 einfach weiter nicht sein: Auch sein Heimspiel gegen Horitschon verlor man mit 1:3 und so muss man weiter auf den zweiten Sieg der Rückrunde warten. Gegen Horitschon kickte man dabei passabel, um in den entscheidenden Momenten wieder einmal zu viele Eigenfehler zu machen. So gingen die Gäste durch Martin Haller in Minute 15 in Führung, aber keine fünf Minuten später glich Michael Kulovits aus. In weiterer Folge blieb Horitschon gefährlicher, ohne zu glänzen. Es reichte aber auch so, denn Sebastian Trenkmann erzielte kurz vor und kurz nach der Pause zwei Gäste-Tore zum Auswärtssieg. „Es war eine offene Partie, bei der sie dreimal aufs Tor schossen und dreimal trafen“, sagte GSV-Assistent Jakob Burits, um anzufügen: „Wir sind leider nicht bei 100 Prozent und jeder rennt seiner Form hinterher. So reicht es in der Landesliga dann nicht.“ Horitschon-Coach Edi Stössl resümierte folgendermaßen: „Es war auf dem langen Rasen heute nich einfach zu spielen. Aber wir haben unsere Aufgabe erfüllt.“

STATISTIK:

SV GÜSSING – ASK HORITSCHON 1:3 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (15.) Haller, 1:1 (20.) Kulovits, 1:2 (43.) Trenkmann, 1:3 (55.) Trenkmann.

Reserve: 3:2 (Martin Kroboth, Urban, Stampfel; Trenker, Mohammed).

SR: Orhan (G: sehr gut/H: gut).- Vulcolor Stadion, 120.

Güssing: Graf; Skerlak (80. Weinhofer), Horvath, Huber, Zinkl; Laky (80. Radakovits), Sauhammel (63. Garger), Pomper, Kossits (63. Schendl); Kulovits (85. Hafner), Rasser.

Horitschon: Leeb; Bastian Lehner, Spadt, Philip Wessely (90+2. Buchreiter); Maschler (80. Kutrovats), Haller, Trenkmann (88. Schedl), Huber; Nico Wessely, Szileszki, Gräf.