SV Güssing: Die Frage nach dem „für was?“

Werbung

Von „fünf bis zehn“ akzeptablen Minuten gegen Süd-Nachbar Rudersdorf sprach SV Güssing-Assistent Jakob Burits und erklärte damit das gesamte sportliche Dilemma, das den Traditionsverein in den ersten beiden Rückrundenspielen begleitete. Es ist zu wenig, was man aktuell anbietet und so wird es auch nicht reichen, um in der Burgenlandliga zu bleiben. Dabei war über den Winter klar, dass es schwer werden würde. Verstärkungen gab es keine, während die umliegende Konkurrenz ihre Kader zumindest aufwertete. In Güssing vertraute man seinem Stamm, der prinzipiell in der Liga sicher auch mithalten kann, aber eben auch kaum mehr. Kommen dann Verletzungen, Sperren oder unnötige Gelb-Rote Karten, wie beim 0:3 am Samstag gegen Rudersdorf, hinzu, wird es eng mit etwaigen Punkten. „Wir haben Qualität“, meinte Burits weiter und man ist dazu geneigt ihm zuzustimmen. Ob immer die richtige Mentalität dabei ist, ist dann die andere Frage. Im Süd-Klassiker ergab man sich in der zweiten Halbzeit. Güssinger Torschuss gab es keinen, Rudersdorf vergab noch eine Vielzahl an guten Kontersituationen, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. „Ich glaube nicht, dass es am Können mit dem Ball oder an der taktischen Ausrichtung liegt“, so Burits, der ergänzte: „Eher ist es eine Kopfsache.“

In den drei Trainings in dieser Woche will man alle Dinge offenlegen, die den GSV-Tross bewegen. Und das sind einige, denn die Saison hätte im Konjunktiv – 1:1 am ersten Spieltag gegen Oberwart, lange 1:0-Führung in Rudersdorf, ehe man die Begegnung beim 1:2 noch aus der Hand gab – eine richtig gute werden können. „Es muss geklärt werden, was sich nun jeder erwartet. Was wollen wir als Mannschaft? Für was gehen wir dreimal trainieren? Was will jeder mit dem Güssinger Sportverein erreichen? Diese Fragen müssen in dieser Woche auf den Tisch, um am Freitag in Deutschkreutz nicht wieder hoch zu verlieren“, meinte der Verantwortliche und schoss nach: „Deutschkreutz war immer ein Gegner, der uns eigentlich gut lag. Aktuell können wir aber nur überraschen. Leicht wird das für uns sicher nicht.“