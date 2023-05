SV Güssing: Rasser-Doppelpack reichte nicht

GÜSSING - BAD SAUERBRUNN 2:3. Schade, beinahe hätte der SV Güssing seinen zweiten Sieg in Serie einfahren können, aber die Elf von Zsolt Jona und Jakob Burits verspielte gegen die Kurortler eine 2:0-Führung. Dabei war es der GSV-Torschütze vom Dienst, Roman Rasser, der in Minute 9 und 25 die Hausherren-Fans jubeln ließ. Knapp vor der Pause fanden die Gäste durch Christoph Krenn zurück in die Begegnung und drehten diese nach Seitenwechsel nach einem Eigentor und einem Treffer von Sebastian Pojer gar noch komplett. So startete das Zeltfest-Wochenende nicht mit dem gewünschten Heimsieg. Coach Burits dazu: „Das 3:0 lag irgendwie in der Luft und unterm Strich waren wir dann schon angefressen, das Spiel nicht gewonnen zu haben.“ „Wir haben einen Rückstand gedreht, das spricht für die Moral. Zu hinterfragen ist aber, warum wir nicht gleich aktiv ins Spiel kommen“, so Trainer Heinz Kremser.

STATISTIK:

SV Güssing - SC Bad Sauerbrunn 2:3 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (9.) Rasser, 2:0 (25.) Rasser, 2:1 (42.) Krenn, 2:2 (48., Eigentor) Horvath, 2:3 (84.) Pojer.

Reserve: abgesagt. SR: Erdem (G: gut/BS: gut).- Vulcolor Stadion, 110.

Güssing: Graf; Schendl (87. Manolis Heindl), Horvath, Zinkl (33. Radakovits), Urban; Pomper (87. Felix Antoni), Sauhammel (68. Hafner), Kossits (87. Jonas Kroboth); Rasser, Kulovits, Mayer.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny, Nagy, Stanislaw, Bukovinsky (70. Ruf); Schrot (70. Ernst), Kornholz (15. Krenn), Grgic; Reinisch (30. Ilkoski), Kozak, Pojer.