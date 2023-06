SVO: Da ist es doch noch passiert

Oberwart - Deutschkreutz 1:2. Im September letzten Jahres gab der Burgenlandliga-Meister aus Oberwart gegen Klingenbach die letzten Pflichtspiel-Punkte ab, ehe es nun am vergangenen Freitag wieder einmal so weit war. Der FC Deutschkreutz schaffte das, was viele andere Mannschaften zuvor nicht schafften und gewannen gegen die Elf von Patrick Tölly. Mann des Tages war hierbei eindeutig Gäste-Kicker Danijel Trajilovic, der mit zwei tollen Weitschuss-Toren die Weichen auf Auswärtssieg stellte. Die Hausherren diktierten das Geschehen über weite Phasen, aber das Glück war Thomas Herrklotz und Co. nicht hold. „Diese Niederlage schmälert unsere Saison kein bisschen. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir alle Spiele der Rückrunde gewonnen hätten, aber auch in Oberwart wachsen die Bäume nicht in den Himmel“, sagte Sportkoordinator Peter Lehner und ergänzte: „Es war für sie sicher glücklich.“ Gäste-Coach Michael Pittnauer sah seinen Matchplan gut umgesetzt: „Wir wollten ihnen das Spiel überlassen und auf Umschaltmomente warten. Es ist gut aufgegangen, wir haben nicht viel zugelassen.“

STATISTIK:

SV Klöcher Bau Oberwart – FC Juvina Deutschkreutz 1:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (36.) Trajilovic, 1:1 (69.) Wessely, 1:2 (76.) Trajilovic.

Reserve: 7:0 (Keszeg 2, Schaffer, Koch, Kappel, Grandits, Balogh).

SR: Kazanci (O: gut/D: ).- Informstadion, 350.

Oberwart: Marton Horvath; Penzinger (49. Radostits), Kager, Dusak, Balazs Horvath (83. Doleschal); Woth, Wessely; Zapfel (68. Koch), Radics, Sperl; Herrklotz.

Deutschkreutz: Kugler; Nagy, Hänsler, Lipowsky, Groß (78. Furtner); Haiden, Trajilovic; Treiber, Szaffich, Szalka (92. Vollenhofer); Salamon.