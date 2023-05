SVO: Kurz vor der Perfektion

RUDERSDORF - OBERWART 0:2. Zwei Spiele fehlen dem SV Oberwart noch, um seine perfekte Rückrunde wahr werden zu lassen. Dabei hielt der Meister-Zug vergangenen Freitag beim Süd-Kontrahenten aus Rudersdorf. Die USV-Hausherren, die noch mittendrin im Abstiegskampf sind, forderten die Gäste-Elf von Patrick Tölly durchaus, aber für Punkte reichte es dann nicht. Schnell gingen die Gäste durch Andi Radics auch in Führung. „Sie waren in der ersten Halbzeit besser. Vielleicht hatten wir etwas zu viel Respekt“, sagte Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber und ergänzte: „Die Oberwarter haben aber auch einfach eine unglaublich starke Mannschaft.“ Trotz des Rückstands spielte Rudersdorf gut mit und hatte bei einer strittigen Elfmeter-Situation nach knapp 70 Minuten Pech, dass der Unparteiische nicht auf den Punkt zeigte. „Das war ein lupenreiner Strafstoß. Das wurde uns auch von Oberwarter Seite bestätigt“, so Salber, der anfügte: „Wir haben sehr gut dagegengehalten.“ Die Entscheidung erzielte dann abermals Radics in der Schlussminute. So feierten Thomas Herrklotz und Kollegen den unglaublichen 20. Sieg (!) in Serie - trotz geschafftem Saisonziel. SVO-Sportkoordinator Peter Lehner: „Es war ein verdienter Sieg, der sicher nicht selbstverständlich war. Es fiel schon sehr viel Druck ab, aber die Burschen haben das mit der nötigen Ernsthaftigkeit gelöst.“

STATISTIK:

USVS Hausbauführer Rudersdorf – SV Klöcher Bau Oberwart 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (5.) Radics, 0:2 (94.) Radics.

Reserve: 0:5 (Schaffer 2, Doleschal, Postmann, Balogh).

SR: Braunschmidt (R: schwach/O: gut).- Rudersdorf, 260.

Rudersdorf: Ranogajec; Klucsarits, Weber, Geschl, Zugschwert (76. Kirisits); Vincelj, Wonisch; Lauro Sifkovits (76. Marco Sifkovits), Sahin, Svaljek; Muleci (82. Frühmann).

Oberwart: Marton Horvath; Sperl, Koch (85. Doleschal), Dusak, Balazs Horvath; Woth, Kager; Radics, Radostits (90. Szabo), Zapfel (77. Wessely); Herrklotz.