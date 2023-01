Trainer – aus mehreren Perspektiven

Werbung

Die Überraschung war groß, als Willi Leser im Mai 2022 Hannes Marzi als Trainer beim ASK Horitschon/Unterpetersdorf beerbte. Einerseits war es der Zeitpunkt, an dem die Horitschoner Trainer-Legende freigestellt wurde, andererseits war mit dem „Neuen“ nicht wirklich zu rechnen.

Erste Station als Trainer im Erwachsenen-Fußball

Vor allem, weil Leser bis dahin noch keine Mannschaft im Erwachsenen-Bereich trainiert hatte. Zwar war es für Leser, der von 2010 bis 2018 als Spieler für den ASK tätig war, eine Art Heimkehr, doch gerade das war für den Lehrer eine gewisse Hemmschwelle, wie er zugibt: „Gleich in Horitschon, wo ich lange gespielt habe und somit gleich in der Burgenlandliga, das kam auch für mich überraschend.“ Auf den zweiten Blick wird das Bild Leser-Horitschon schon etwas klarer, passt der junge Trainer eindeutig zur jungen Truppe der Horitschoner.



Bereits 2008 absolvierte der Draßmarkter den Nachwuchstrainer-Lehrgang des BFV, gefolgt vom Landesverbands-Kurs im Jahr 2010. Die Ausbildung zur ÖFB-Junioren-B-Lizenz kam 2017 hinzu, seit 2019 besitzt Leser auch die UEFA-B-Lizenz, die für einen Trainerposten in der Burgenlandliga notwendig ist. Leser: „Fußball ist schon immer ein Teil meines Lebens und ich gehe davon aus, dass ich die Trainertätigkeit noch lange Zeit ausüben werde.“ Besagte Trainertätigkeit startete er bei seinem Heimatverein Draßmarkt als Nachwuchscoach bei der Spielgemeinschaft „Der Club“. In späterer Folge kamen Engagements im Rahmen der Talenteschiene des Burgenländischen Fußballverbandes (BFV), beim Landesverbandsausbildungszentrum (LAZ) Eisenstadt und dem Talentestützpunkt Oberpullendorf (BAZ) dazu. Später wurde Leser auch Cheftrainer der U14-Mädchenauswahl des BFV. Diese Funktion begleitet er auch weiterhin, parallel zu seiner Tätigkeit in Horitschon.

Parallel zu seinem Horitschon-Engagement ist Willi Leser mit der U14-Mädchenauswahl des BFV in der Bundesländer-Nachwuchsmeisterschaft bei Spielen gegen alle anderen Bundesländer im Einsatz. Foto: Didi Heger

Somit lernte und lernt Leser den Fußball aus verschiedenen Perspektiven kennen. Gefragt zu den Unterschieden zwischen Nachwuchs- und Erwachsenen-Fußball meint er: „Der größte Unterschied ist, dass es im Erwachsenen-Fußball noch mehr um Erfolg, sprich Punkte geht. Natürlich ist es ein Unterschied auf der menschlichen Ebene, ob man mit einem Kind oder einem Erwachsenen spricht. Mir ist der Wechsel in den Erwachsenen-Bereich nicht so schwergefallen, weil ich mir schon immer – auch als Spieler – Gedanken darüber gemacht habe, was die Trainerarbeit betrifft.“

„Wurde vom Team sehr gut aufgenommen“

Den Schritt in den Erwachsenen-Fußball hat Leser bisher nicht bereut: „Ich wurde von der Mannschaft von Beginn an gut aufgenommen. Einen Hannes Marzi zu beerben ist sicher keine leichte Aufgabe, doch ich denke, dass ich gleich beweisen konnte, dass ich es kann und die Mannschaft brachte mir von Anfang an den nötigen Respekt entgegen, das alles hat super gepasst.“

Sportlich lief es für seine Elf mit 14 Punkten und Tabellenplatz zwölf nicht optimal. Leser setzt auf die Wintervorbereitung: „Ich habe praktisch während der Saison übernommen, durch die kurze Sommerpause standen nur gut drei Wochen Vorbereitung zur Verfügung. Jetzt haben wir acht Wochen Zeit, um unsere Ideen umzusetzen. Wir wollen im Frühjahr gleich einen guten Start hinlegen.“