Trainerwechsel in Pinkafeld: „Es war dann doch sehr emotional“

Werbung

Der Pinkafelder Traditionsverein ließ kurz vor dem Oster-Wochenende mit einer Meldung aufhorchen: Die Vereinsführung rund um Obmann Mario Windhofer und dessen Team wollten im Saison-Endspurt ein Zeichen setzen und trennten sich vom bisherigen Coach Christoph Monschein. Weil der Start in die Rückrunde, eigentlich wie im Herbst, holprig war, kam es zu dieser Entscheidung. Der Ex-Coach selbst zeigte sich vor knapp einer Woche nach BVZ-Anfrage „überrascht“, erklärte aber auch weiter: „In Pinkafeld wird gute Arbeit geleistet und ich wünsche dem Verein nur das Beste.“ Schnell war beim SCP auch eine Nachfolge-Lösung gefunden, denn die bisherigen Assistenten Benjamin Posch und Lukas Halwachs übernehmen das Ruder. Zu diesen gesellen sich auch Physiotherapeut Johannes Mittl und Chef-Analytiker Christoph Tomiszer, die beide noch stärker in den Kampfmannschaftsbetrieb eingebunden werden sollen. „Für mich persönlich war es dann doch eine sehr emotionale Woche“, so Neo-Trainer Benni Posch, der eng mit Monschein zusammenarbeitete und zu dem sich eine Freundschaft entwickelt hatte: „Man begegnet sich ja auch immer als Mensch und da war ‚Moni‘ einfach überragend. Einfach war das Ganze nicht.“

Bis zum Freitagabend, an dem man zuhause gegen Rudersdorf spielte, war das Trainer-Aus durchaus noch prägend, dann nahm das Sportliche wieder Oberhand. Viel Zeit zum Nachdenken blieb dann nicht mehr und eine laut Posch „zeitintensive Woche“ ging zu Ende. Mit einem Erfolgserlebnis, denn der SCP gewann gegen den Aufsteiger mit 3:0 und fand so wieder Anschluss an die Spitzengruppe. Mit dem kommenden Burgenlandliga-Gegner aus Deutschkreutz beschäftigte man sich auch aufgrund des BFV-Cupspiels (2:1-Sieg) in Winden noch nicht so wirklich, aber klar ist, dass man gerne noch in Richtung Stockerlplatz gehen möchte. Wie lange diese Lösung indes bestand hat, ist noch nicht geklärt. Posch, der die letzte Verantwortung in Aufstellungsfragen hat, dazu: „Es ist nun einmal bis zum Saisonende definiert.“