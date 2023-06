UFC Markt Allhau: Der Glauben fehlte

Und irgendwann ging dann einfach gar nichts mehr: Der UFC Markt Allhau, der mit acht Punkten aus vier Spielen in das Frühjahr startete und dabei gegen die Top-Teams aus Parndorf (2:0), Leithaprodersdorf (1:1) und Pinkafeld (1:1) punktete, stieg am Samstag aus der Burgenlandliga ab. Dabei hätte es in den letzten beiden Wochen „nur“ einen Sieg gegen Andau oder Güssing gebraucht. Den gab es beim 0:1 und dem 2:4 dann nicht. Weil die Konkurrenz aus Schattendorf ihr Auswärtsspiel in St. Margarethen gewann, rutschte die Elf von Florian Hotwagner noch auf den drittvorletzten Platz ab. Dabei gibt es sogar noch ein Hintertürchen: Wird die Regionalliga Ost auf 18 Vereine aufgestockt, könnte es für den UFC reichen.

Das war zu Wochenbeginn aber noch nicht geklärt und so ging man rund um das Waldstadion von einem Abstieg aus. „Darauf können und wollen wir uns auch nicht verlassen“, sagte Pressesprecher Ewald Musser, der anfügte: „Wer diese beiden Matchbälle nicht verwertet, steigt eben einfach ab. Damit hatten wir nach unserem guten Start nicht mehr gerechnet.“ Spätestens nach der 1:4-Niederlage gegen Rudersdorf vor knapp drei Wochen war der Wurm drin. Der Glaube an die eigene Stärke schwand und auch der Wille, die letzten und entscheidenden Meter zu gehen, fehlte. So geht es nun an die Kaderplanung für die 2. Liga. Dort würde man Trainer Florian Hotwagner gerne halten und auch mit den Legionären Gergely Sziklasi und Oliver Tihanyi möchte man verlängern. Ob das gelingt, war zu Redaktionsschluss nicht zur Gänze geklärt. Sicher gehen werden Franz Weber und Branimir Ramljak.