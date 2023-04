Burgenlandliga USV Rudersdorf: Vertrauen geschöpft!

Lesezeit: 2 Min Patrick Bauer

Mit Mut nach Pinkafeld. Nach dem 3:2-Heimsieg über Leithaprodersdorf geht es für den Rudersdorfer Könner Ibo Sahin (r.) nun mit einem Südderby weiter. Foto: Bauer, Bauer

B eim USV Rudersdorf will man am Freitag in Pinkafeld an den letzten Heimsieg anknüpfen.