Die Wende im SC Pinkafeld-Fokus

Werbung

PINKAFELD - RUDERSDORF; FREITAG, 19.30 UHR. Eine Derbyniederlage samt Pinkafelder Katzenjammer? Nein, denn der Auftritt der Elf von Christoph Monschein war am letzten Freitagabend ein mutiger. Dabei verlor man gegen den aktuellen Liga-Krösus zwar mit 2:3, um diesen aber vor allem in der Schlussphase mehr als nur zu fordern. „Das war in der zweiten Halbzeit ein sehr couragierter Auftritt“, lobte auch Monschein, der anfügte: „Wir haben sie vor Probleme gestellt.“ Noch in der Nachspielzeit hätte man den Ausgleich erzielen können, aber nach einem der unzähligen Standards vergab man diese Möglichkeit. „Aufgrund unserer Leistung nach der Pause wäre ein Remis sicher nicht unverdient gewesen.“

In den ersten 45 Minuten fehlte dabei laut dem „Chef“ der „Mut“ und man agierte generell „zu passiv“. Nach einigen Umstellungen wurde das besser und soll nun auch Wegweiser für das am morgigen Freitag stattfindende Derby gegen Rudersdorf sein. Dieses Süd-Duell hat eine Vorgeschichte, denn im Herbst war der Traditionsverein nach holprigem Start beim Aufsteiger schon unter Zugzwang und bewältigte diese Aufgabe beim späteren 4:1-Erfolg aber mit Bravour. Es folgte ein Pinkafelder Lauf durch den Herbst, den man nun gerne auch ein halbes Jahr später wieder sehen möchte. „Rudersdorf ist aber sicher kein einfacher Gegner. Das haben sie zuletzt mit dem Sieg gegen Leithaprodersdorf bewiesen“, so Monschein auf dessen Elf eine „Doppel-Runde“ wartet. Am Montag geht es im Cup-Viertelfinale nach Winden.