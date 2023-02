Special Olympics Burgenland: „Schaffen mehr Professionalität“

Vorstand: Obmann Stephan Sharma, Obmann-Stellvertreter und Bundeslandkoordinator Ernst Lueger, Landesgeschäftsführer Sebastian Koller, Kassiererin und Bundeslandkoordinator-Stellvertreterin Petra Prenner, Schriftführerin Julia Gruber, Special Olympics Sportsprecher: Emanuel Horvath und Nationaltrainer Jörg Hofmann.

Folgende Veranstaltungen finden 2023 mit burgenländischer Beteiligung statt:

16. Februar: Hallenfußballturnier in Großpetersdorf.

6. März: Schwimmbewerb in Eisenstadt.

27. März: Inklusives Floorballturnier in Oberwart.

12. April: Leichtathletikbewerb in Pinkafeld.

15. April: Integratives Voltigier- und Reitturnier in Tobaj.

15. oder 16. April: Powerlifting-Bewerb in Frauenkirchen.

21. April: Bowlingturnier.

9. Mai: Stocksportturnier in Tauchen.

12. Mai: Eisenstadt-Lauf.

13. Mai: Happy-Lauf Anger.

6. Juni: Panther-Cup Fußballturnier in Oberwart.

7. Juni: Leichtathletikmeisterschaft.

12. bis 26. Juni: World Games in Berlin.

27./28. August: Austria Race Across Burgenland.

9./10. August: Geschriebenstein Roas.

16. September: Apfellandlauf in Stubenberg.

21. bis 24. September: Stocksport- und Tischtennis-Meisterschaften in Oberwart.

22. September: MATP-Bewerb in Oberwart.

11. November: Bowlingturnier (Ort noch offen).

28. November: Unified-Floorballturnier und Floorballturnier in Oberwart.

21. Dezember: Schneeschuhlaufbewerb in Wenigzell.

Trainingsangebote im Burgenland von Jänner bis Dezember: Boccia in Dornau; Bowling in Pöllau oder Jabing; Floorball, Fußball in Dornau, Neumarkt (Sommer) und Großpetersdorf (Winter); Leichtathletik in Dornau, Pinkafeld und Eisenstadt; MATP in Dornau; Powerlifting und Radsport in Dornau; Schwimmen in Pinkafeld; Ski Alpin in Wenigzell; Floorball, Leichtathletik und MATP in diversen Schulen im Burgenland; Tennis und Laufen/Walken; BORG-HAS Jennersdorf; Stocksport in Tauchen und Oberwart; Tanzsport Tischtennis: Dornau.

Kontakt: Ernst Lueger, 0664/4056217 oder blk-burgenland@specialolympics.at.