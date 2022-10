ASVÖ Pamhagen erreicht Meilenstein der Schachgeschichte

Werbung

Im Zillertaler Mayerhofen fand von 2. bis 10. Oktober der European Chess Club Cup 2022 statt. Bei diesen Schachmeisterschaften, die von der Wertigkeit in der internationalen Schachfamilie mit der Champions League im Fußball vergleichbar sind, trafen sich Schachprofis, wie der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen, und spielten eine Woche lang auf höchstem internationalen Niveau. Das Frauenteam des ASVÖ Pamhagen war selbst mit Elina Danielian (Armenien), der Ukrainerin Yuliia Osmak, ihrer Landsfrau, Anna Ushenina und der Polin Aleksandra Malsevskaya mit Weltklasse-Spielerinnen besetzt. „Wir waren auf Platz drei gesetzt. Insofern haben wir schon gehofft, dass sich ein Stockerlplatz ausgeht. Allerdings sind alle oberen Teams von der ELO Zahl her nah aneinander gelegen“, erklärt der nicht spielende Teamkapitän und Betreuer, Anatol Vitouch. Umso sensationeller war der 3:1-Sieg der Pamhagenerinnen gegen das favorisierte Team Cercle d’Echecs de Monte-Carlo aus Monaco in der dritten Runde.

Als sie dann gegen die ebenso stärker eingeschätzten Rumäninnen des CSU ASE Bukarest ein 2:2-Remis erreichten, war der erste Platz zum Greifen nah. Durch ein finales 2:2 gegen das starke polnische Team Gwiazda Bydgoszcz fixierten die Damen des ASVÖ ihren Turniersieg. „Ich hatte schon vom ersten Tag ein gutes Gefühl. Jetzt bin ich einfach nur sehr stolz auf die Leistung unseres Teams“, freut sich die siegreiche Großmeisterin Elina Danieljan. „Schach ist als eine Weltsportart in vielen Nationen hoch angesehen. In Armenien ist der Sport beispielsweise ein Pflichtfach in der Schule. Nach so einer Leistung hätte dort ein Staatsempfang beim Präsidenten oder Sportminister auf die Siegerinnen gewartet“, stellt ASVÖ Burgenland-Präsident Robert Zsifkovits die Dimension klar. Er ist selbst Schach-Freak, der Sportart höchst verbunden und hilft im Hintergrund mit. Mit diesem Erfolg schreiben die Pamhagenerinnen jedenfalls österreichische Sportgeschichte, meint auch Vereinsmanager, Christian Fleischhacker: „Noch nie hat ein Erwachsenenteam oder eine Einzelperson aus Österreich einen europäischen Meistertitel im Schach erreicht.“

Der Pokal des European Chess Club Cup 2022 ist die Krönung einer großartigen Saison des ASVÖ. Der Verein hatte bereits vor dem internationalen Turnier je ein Meisterteam in der ersten und in der zweiten Bundesliga des Österreichischen Schachbundes. Auch im Blitzschach ist man Meister. „Wir haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt“, ist Fleischhacker stolz. Vor allem die Frauenteams Pamhagens stehen aktuell im Rampenlicht. Das sei nicht selbstverständlich, da Schach österreichweit noch immer eine Männerdomäne zu sein scheint. Der Bundesverband hat sich als Ziel gesetzt, den Frauenanteil in allen Vereinen Österreichs auf mindestens 12 Prozent zu heben. Der ASVÖ Pamhagen ist schon länger nahe den 50 Prozent und seit ungefähr zwei Jahren darüber, konkret bei 54 Prozent Frauenanteil. „Wir unterstützen Frauenschach. Es hatte schon immer einen hohen Stellenwert.“, erklärt Vereinsmanager Fleischhacker und meint zu dieser Entwicklung des 1982 gegründeten Vereins: „Wo Frauen sind, kommen auch weiter Frauen hinzu.“

Trotz der Erfolge bleibt dem Pamhagener Verein keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. In zwei Wochen steht in der zweiten Runde der Österreichischen Bundesliga ein Derby an: Der ASVÖ Pamhagen, achtfacher Titelträger der letzten zehn Meisterschaften, spielt gegen Baden. Die Vereine sind die Favoriten der österreichischen Schachwelt, vergleichbar mit Bayern München und dem BVB. Champions League-Flair eben.