BVZ: Mit Platz vier erreichte die U15 einen tollen Platz. So gut sind Neu-Akademiker selten gestartet. Was gab den Ausschlag dafür?

Manuel Takacs: Dass diese Mannschaft eine tragende Rolle in der diesjährigen U15-Jugendliga spielen könnte, haben wir bereits in der Vorbereitung erkannt. Die Vergleichstestspiele gegen Austria Wien (Anm.: 5:1) und Rapid Wien (Anm.: 4:3) wurden gewonnen. Wir haben eine ideale Mischung aus großgewachsenen, robusten Spielern, die aber auch technisch saubere Lösungen unter Raum-, Zeit- und Gegnerdruck finden, und retardierten Jungs, die im Bereich der Spielfähigkeit nicht wegzudenken sind, gefunden. Generell ist der Kader des Jahrganges 2004 qualitativ sehr breit aufgestellt.

Ihre Mannschaft hat 30 Tore erzielt, nur einen Treffer weniger etwa als Red Bull Salzburg. Ist Offensive jetzt Trumpf?

Takacs: Eine ideale Mischung zwischen Offensive und Defensive wäre ideal. Beim 0:1 gegen Salzburg konnten wir sechs Hochkaräter nicht nutzen. Also hätten es durchaus einige mehr sein können. Wir wollen, dass fünf bis sechs Spieler direkt am Angriff beteiligt sind. Die übrigen Jungs sollen eine ideale Position in der Restverteidigung einnehmen.

Sind 24 Gegentore die offensichtliche Schwachstelle des Teams?

Takacs: Die gesamte Mannschaft greift zusammen an, verteidigt aber auch gemeinsam. Wir haben einige Gegentore aufgrund individueller Fehler, aber auch aufgrund eines schlechten Umschaltverhaltens nach Ballverlust erhalten. Wir wissen, dass wir uns in diesem Bereich verbessern müssen.

Welche taktische Ausrichtung wurde optimal umgesetzt?

Takacs: Grundsätzlich lasse ich gerne in einem 4-2-3-1 spielen, weil die Mannschaft in Breite und Tiefe ideal positioniert ist. Aber wir agieren variabel. Wir haben auch ein 4-4-2 Raute spielen lassen, weil wir dadurch einen zentralen Mittelfeldspieler mehr aufbieten konnten. Umgesetzt wurden beide zufriedenstellend. Wichtig ist aber auch, dass die Spieler verstehen, wie wir bei Ballbesitz des Gegners entgegenwirken. Darauf werden sie im Abschlusstraining vorbereitet.

Mit Lazar Erak und Niklas Lang landeten zwei Burgenländer unter den Top-Schützen der Liga. Wie bewerten Sie die Durchschlagskraft?

Takacs: Beide Spieler verfügen über die notwendige Robustheit und Schnelligkeit für einen Angreifer. Sie können einen Ball behaupten und haben hohe Qualität im Torabschluss. Dass Erak ein Torjäger werden kann, war bereits in der Vorbereitung zu erkennen. Lang kam in den ersten drei Runden nur von der Bank als Joker, ist aber trotz dieser Rolle immer ruhig geblieben und hat gearbeitet. Ab der vierten Runde hat er seine Startnominierung in jeder Woche gerechtfertigt.

Interview: Martin Plattensteiner