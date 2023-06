Der Rot-Goldene Fußball trauert um Norbert Barisits

Man könnte über den Siegendorfer Norbert Barisits wahrscheinlich Bücher füllen - mit den verschiedensten Titeln. Ein treffender wäre wohl „akribischer Kämpfer“. Egal wo - sei es im Fußball als Trainer, in der Schule als Lehrer, spät dann auch noch als Student und besonders herausragend, wie er sich seiner Krankheit stellte. Barisits hatte seine Ziele immer fest im Auge. Ganz speziell war für ihn natürlich die Leidenschaft Fußball, in der er sich als junger Trainer bereits einen Namen machte. Unvergessen bleibt der Erfolgslauf mit Klingenbach Anfang der 1990er. Damals gelang dem Fußball-Professor ein Durchmarsch von der 2. Liga Nord in die damalige 2. Division (zweithöchste Spielklasse).

19 Titel: Eine Karriere geprägt von Erfolg

Vor einem Jahr meinte Barisits noch in einem BVZ-Interview: „Heute schafft das wohl niemand mehr. Das ist auch in der jetzigen Zeit fast nicht möglich.“ Aber auch damals war es eine riesige Sensation - die Handschrift des Norbert Barisits bei seinen sportlichen Stationen war fast immer von Erfolg gekrönt. In weiterer Folge führte er Untersiebenbrunn und Hartberg in den Profifußball. Die Bilanz in seiner Trainerkarriere: 19 Titel. Die Liebe zum Detail erklärte Barisits im BVZ Interview 2022. Mehrere tausend Spielernamen sammelte der Burgenländer in Dateien - wo er sich genaue Notizen machte. Stärken, Schwächen, Linksfuß oder Rechtsfuß, Barisits wusste über jeden seiner Spieler genau Bescheid - ein Baustein im Erfolgsrezept des Fußballfachmanns. Zuletzt wurde es um den beliebten Trainer ruhiger, auch weil er ein neues Spielfeld betreten musste und sich einem besonders hartnäckigen Kontrahenten gegenüber stand.

Foto: BVZ

Und auch in diesem „wichtigsten Spiel meines Lebens“, bewies Barisits sein Kämpferherz. „Ich habe es sofort ernst genommen. Wie im Fußball habe ich mir eine Taktik zurechtgelegt, habe mir Trainer in Form von Ärzten geholt und habe den Kampf angenommen. Es hat mich ein Jahr meiner Trainer-Karriere gekostet, aber das musste erledigt werden“, meint er. Den ersten Durchgang gegen die Krebs-Erkrankung entschied er für sich. Parallel dazu blieb der pensionierte Berufschullehrer nicht untätig, absolvierte ein geisteswissenschaftliches Doktoratsstudium.

„Wenn ich heute Trainer sehe, die nicht für den Fußball leben, die haben keinen Erfolg. Ich bin noch genau so ehrgeizig wie mit 22, als ich meine erste Trainerstation in Deutschkreutz hatte“, meinte Barisits im BVZ-Gespräch im April 2022. Damit traf es Barisits auf den Punkt. Auch wenn der „Fußball-Doktor“ seit 22. Juni 2023 seine Augen geschlossen hat, seine Errungenschaften im rot-goldenen Fußball bleiben unvergessen - seine Leidenschaft und sein Kampfgeist Vorbild für viele.

Betroffenheit im ganzen Land

Als sich gestern am späten Abend und in der Nacht die Nachricht vom Tod des Norbert Barisits wie ein Lauffeuer verbreitete, war die Betroffenheit groß, die Anteilnahme riesig. Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigt sich tief betroffen. „Norbert Barisits hat sein Leben auf ganz besondere Weise dem Fußballsport gewidmet. Mit 19 Titeln, die er in seiner beeindruckenden Laufbahn mit den von ihm gecoachten Vereinen geholt hat, ist er im heimischen Fußball, dem er über Jahrzehnte so viel gegeben hat, zu einer Trainerlegende geworden. Mein Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seinen Angehörigen.“ Sportlandesrat Heinrich Dorner: „Norbert Barisits hat dem rot-goldenen Fußball in den letzten vier Jahrzehnten seinen Stempel aufgedrückt wie kaum ein anderer, seine Visitenkarte spricht eine deutliche Sprache. Mit 19 Titeln ist er einer der erfolgreichsten Fußballlehrer des Burgenlands und hat auch über unsere Landesgrenzen hinaus mit seiner Arbeit als Trainer für Furore gesorgt. Mit Norbert Barisits verliert der burgenländische Fußball eine seiner prägendsten Persönlichkeiten. Mein ganzes Mitgefühl gehört in diesen schweren Stunden seiner Familie.“

TRAINERSTATIONEN NORBERT BARISITS

1983/84: FC Deutschkreutz

1984-86: SV Mattersburg

1987-95: ASK Klingenbach

1996 - 98: ASK Stoob

1998-2001: SC Untersiebenbrunn/2001 - 2003 daneben Sportkoordinator Stronach-

Akademie 2002 - 2004:

Sportlicher Leiter LASK 2005/06 : TSV Hartberg

2006/07: SC Ritzing

2007/08 : SC Eisenstadt

2008-2010: ASV Siegendorf

2010-2013: ASKÖ Stinatz

2013-2015: SV Sigleß

2015: FC Deutschkreutz

2016/17: Marienthal

2017 - 2021: SC Simmering