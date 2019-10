Ganz ohne böses Blut und in aller Freundschaft, wie er gegenüber der BVZ betont. „In den vergangenen fünfeinhalb Jahren haben wir einiges erreicht. Die Zahl der Ligen hat sich von 30 auf 36 erhöht, die Top-Fünf-Ligen und der Rest sind mittlerweile zu einer Einheit geworden, es besteht ein solides Fundament und es gibt einen genauen Plan. Wir haben viel aufgebaut, alles war geprägt von großem Respekt und ich habe mich dabei richtig wohl gefühlt.“

Der perfekte Zeitpunkt eigentlich, um nun weiter durchzustarten. Im Fall von Pangl ist es die Gelegenheit einer unkomplizierten Übergabe und eines geordneten Rückzugs, denn: „Ich habe die beste Familie der Welt, die mir das alles ermöglicht hat. Aber so ein Job geht schon ans Eingemachte“, zielt er vor allem auf den Faktor Zeit ab. Die will er sich mit seiner Frau Sabine und den beiden Söhnen Luca (14) und Jona (12) nun einmal nehmen: „Ich genieße die Zeit jetzt wirklich und freue mich riesig auf das, was kommt.“

Freilich will sich der Ex-Bundesliga-Vorstand, der davor für die Champions League Venue Director sowie Event-Manager war und insgesamt schon 34 Jahre im internationalen und nationalen Fußballgeschäft tätig ist, künftig beruflich nicht auf die faule Haut legen. „Ich bin sehr offen, weiß aber noch nicht genau, was ich machen werde.“

Aktuell ist Pangl die letzte volle Arbeitswoche in seinem Büro im Schweizer Nyon aktiv. In weiterer Folge wird die schrittweise Arbeitsübergabe eingeleitet, in deren Zuge der 54-Jährige dann kontinuierlich leiser treten soll. Offiziell erfolgt der Rücktritt dann Ende des Jahres. Die Nachfolge ist mit dem Niederländer Jacco Swart ebenfalls geregelt.