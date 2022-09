Jahrgang 2009 der AKA Burgenland: Die Bewerbung startet

Werbung

LAZ-Burgenland-Spieler sind dabei direkt für die Aufnahmetestungen – diese starten am 18. Jänner in Ritzing mit dem fußballspezifischen Teil – zugelassen.

Kicker, die nicht im LAZ sind oder aus anderen Bundesländern kommen, können sich wiederum für den ersten Sichtungstermin am Mittwoch, den 19. Oktober, anmelden.

Davor gibt es auch noch die Möglichkeit die Fußballakademie im Zuge des „Tags der offenen Tür“ am 8. Oktober kennenzulernen. Wer nach der ersten Sichtung ein positives Ergebnis erhält, hat in weiterer Folge die Möglichkeit sich im Rahmen von vier Gruppentrainings im November (9.11., 16.11., 23.11., 30.11.), bei denen auch die an der AKA-Teilnahme interessierten LAZ-Burgenland-Spieler eingeladen sind, weiter zu präsentieren.

Für ganz Kurzentschlossene, die nicht dem rot-goldenen LAZ-Kader angehören oder aus anderen Bundesländern stammen und bis dahin noch bei keiner Sichtung dabei waren, findet dann am 11. Jänner 2023 in Ritzing noch ein zweiter Sichtungstermin statt.

Was alle Sichtungs- und Aufnahmetest-Termine gemeinsam haben: Es gilt jedenfalls Online-Anmeldepflicht.