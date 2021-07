2013 verließ Stefan Fuhrmann als Trainer die Fußballakademie (AKA) Burgenland. Rund acht Jahre danach kommt er retour – als neuer Sportlicher Leiter der rot-goldenen Talenteschmiede. Dazwischen sammelte der gebürtige Neusiedler (der mittlerweile in Wien wohnhaft ist) reichlich an zusätzlicher Erfahrung nach den ersten Jahren seiner Tätigkeit im Burgenland. Sei es in der Rapid-Akademie als Trainer, oder sei es als Co-Trainer und Videoanalyst im Erwachsenenbereich bei Hartberg, Wiener Neustadt sowie Altach. Und auch die Materie der sportlichen Leitung einer Akademie hat der ehemalige defensive Mittelfeldspieler beim SC Neusiedl/See intus.

Von 2017 bis Ende 2020 war er schließlich in der Akademie von Admira mit der sportlichen Letztverantwortung betraut. Aktuell befindet sich Stefan Fuhrmann noch in Väterkarenz, die Weichen für seine berufliche Zukunft sind aber bereits gestellt. Und sie stehen auf Rückkehr zu den Wurzeln, soll er doch die nach dem Abgang von Manuel Takacs Ende 2020 entstandene Lücke auf der Führungsebene wieder nachhaltig schließen. Fuhrmann wird hier mit Hans Füzi übrigens nicht nur den interimistisch agierenden Sportlichen Leiter ablösen, sondern beerbt somit auch seinen damaligen Chef. 2013 war schließlich Füzi noch offiziell auf der AKA-Kommandobrücke.

All das ergibt für Sportlandesrat Heinrich Dorner, der das Land Burgenland als Mehrheitseigentümer und Aufsichtsrats-Vorsitzender vertritt, ein gutes Bild. „Das ist ein rundes, schönes Profil und ein echter Startschuss mit einem neuen Sportlichen Leiter. Es wird uns guttun, dass wir mit Stefan Fuhrmann nun eine Expertise von außerhalb mit hineinbringen.“

Somit könne die Fußballakademie laut Dorner auch voller Tatendrang in die sportliche Zukunft gehen. „Wirtschaftlich hat Geschäftsführer Oliver Snurer die Konsolidierung nach dem so harten Jahr sehr gut abgeschlossen. Wir sind jetzt dementsprechend aufgestellt.“ Stichwort Crash des SV Mattersburg und seine Folgen, Stichwort Rochaden auf personeller Ebene, Stichwort Neuausrichtung und Übernahme durch das Land Burgenland als Mehrheitseigentümer auf Gesellschafter-Ebene. All das galt es unter einen Hut zu bekommen – und nun wurde eben der sportliche Aspekt mit Fuhrmanns Bestellung neu abgedeckt. Das freut auch den angesprochenen Geschäftsführer Snurer, weil „wir punkto Personal somit wieder bei 100 Prozent stehen und mit Stefan Fuhrmann nun einen Mann im Team haben, der ein absoluter Experte ist. Dieser Schritt ist auch ein wichtiges und sehr gutes Zeichen an die Öffentlichkeit. Jetzt können wir wieder durchstarten.“ Am 19. und 20. Juli wird der neue starke Mann noch ein Modul im Rahmen seiner UEFA Pro-Lizenz-Ausbildung absolvieren, ab 21. Juli steht er dann voll und ganz der Fußballakademie zur Verfügung: „Nach knapp zehn Jahren zurückzukehren, freut mich persönlich sehr“, sieht auch Stefan Fuhrmann seine kommende berufliche Station als stimmig.

Offizieller Arbeitsstart erfolgt am 21. Juli

Auch wenn sich im Vergleich zu damals, als er selbst etwa mit der U17 Herbstmeister wurde, einiges geändert hat. Allen voran gibt es mit dem Wegfall des SVM nun „hausintern“ keinen Bundesligisten mehr am Ende der Fahnenstange. Trotzdem stellt der Neo-Sportchef klar: „Es wird einer der Schwerpunkte sein, wie wir uns ausrichten, um vor allem für die Talente im Osten weiter eine attraktive Adresse zu sein.“

Ins Detail wolle er aber auch deshalb noch nicht gehen, weil „ich mir selbst einmal ein ganz genaues Bild machen möchte. Mir ist die menschliche Komponente sehr wichtig, darum stehen als erste Schritte das Kennenlernen und die Erhebung der Ist-Situation an.“ Hier ist etwa das Trainerteam für die neue Saison schon fix, auch der neue U15-Kader wartet nur noch darauf, ab 19. Juli – dem offiziellen Vorbereitungsstart – loslegen zu können. Diese Struktur wird der neue Sportliche Leiter auch beibehalten.

Was die angesprochene künftige Ausrichtung betrifft, befinden sich die Entscheidungsträger der Fußballakademie Burgenland ohnehin noch in der Sondierungsphase. Dorner: „Wichtig wird sein, dass es so viele Spieler wie möglich in den Profifußball schaffen – und dass aber auch jene, die nicht bis ganz nach oben kommen, im burgenländischen Amateurbetrieb Fuß fassen und die Qualität heben.“ Inwiefern das alles mit einem strategischen Partner erfolgen könne, oder ob man zusätzliche eigene Ideen entwickle, soll ein Prozess des neuen Schuljahres sein, wie der Sportlandesrat klarstellt: „Wir bieten die sportliche Plattform, sammeln gleichzeitig Inputs und wollen letztlich eine gute Lösung im Sinne der sportlichen Entwicklung erreichen.“

Dass hier am Standort Mattersburg nicht nur die Fußballakademie, sondern über kurz oder lang auch ein Landessportzentrum Nord für Nachhaltigkeit sorgen soll, bekräftigte Dorner, vom zeitlichen Faktor seien die nächsten Schritte aber erst im Lauf des Herbstes zu erwarten. Zu tun gibt es ja ohnehin genug, wobei fürs Erste der laufende Akademie-Betrieb aufgrund der Sommerpause steht. Nicht für alle freilich. Fuhrmann selbst fiebert einerseits bereits seiner neuen Aufgabe entgegen, nebenbei gilt es aber auch etwa die Diplomarbeit für seine im Herbst abzuschließende Pro-Lizenz zu verfassen. Thema: „Das Unterzahlspiel und seine Einflussnahme auf den weiteren Spielverlauf“. Dem zweifachen Jungpapa wird also auch in der Sauregurkenzeit sicher nicht langweilig.