Countdown für Special Olympics Sommerspiele läuft

Nicht weniger als 1.800 Sportlerinnen und Sportler mit intellektueller Beeinträchtigung werden von 23. bis 28. Juni im Burgenland um Medaillen kämpfen. Am Dienstag wurden deshalb die letzten 100 Tage vor dem Startschuss des sportlichen Großevents eingeläutet.

Die Vorbereitungen auf dieses besondere Sportfest, das unter dem Motto „Gemeinsam für ein Lächeln“ steht, laufen auf Hochtouren. Flankiert von einer großen Countdown-Uhr haben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Sportlandesrat Heinrich Dorner, die beiden Geschäftsführer der Special Olympics Veranstaltungs-GmbH, Birgit Morelli und Jürgen Winter, sowie einige Special Olympics-Sportler den Countdown vor dem Landhaus in Eisenstadt eingeleitet.

Zwei weitere Countdown-Uhren sind auf den Rathäusern in Oberwart und Stegersbach installiert. Mit dabei waren auch die Ortschefs beziehungsweise Vertreter der vier Austragungsorte: Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner, Stadträtin Brigitte Novosel (Pinkafeld), Stegersbachs Orts-Chef Jürgen Dolesch (Stegersbach), Bürgermeister Wolfgang Kovacs (Parndorf) sowie SOÖ-Vizepräsident Philipp Bodzenta und SOÖ-Nationaldirektor Jörg Hofmann. „Gemeinsam mit vielen heimischen Vereinen und deren ehrenamtlichen Funktionären sowie mit einem Studienlehrgang der FH-Burgenland und zahlreichen weiteren Schulen, vor allem aber mit der gesamten Bevölkerung steht das Burgenland hinter den Sommerspielen und den vielen Sportlerinnen und Sportlern, die daran teilnehmen. Wir freuen uns auf die sportlichen Erfolge und die vielen glücklichen Gesichter“, sagte Landeshauptmann Doskozil.

Vier burgenländische Schauplätze

Die beiden Bezirksstädte Oberwart, Pinkafeld, sowie die Gemeinden Stegersbach und Parndorf werden die Schauplätze für sportliche Höchstleistungen und emotionale Momente sein. An vier Bewerbstagen kommen insgesamt 15 Sportarten (plus Volleyball als Trainingscamp) zur Austragung. In Oberwart werden Fußball, Judo, Powerlifting (Gewichtheben), Radsport, Schwimmen, Stocksport, Tanzsport, Tennis, Tischtennis, Boccia, MATP (Motor Activity Training Program - Sportprogramm für Menschen mit hohem beziehungsweise höchstem Förderbedarf) in Szene gehen, die Leichtathletik-Bewerbe finden in Pinkafeld statt. Die Medaillenentscheidungen im Reitsport und Golf fallen in Stegersbach, Parndorf ist Host für den Bowling-Wettkampf.