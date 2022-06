Special Olympics Sommerspiele offiziell beendet

Vollbild

Special Olympics Österreich-Präsident Peter Ritter und Nationaldirektor von Special Olympics Österreich, Jörg Hofmann (3.v.l.) mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (2.v.l.) und Sportlandesrat Heinrich Dorner (r.) vor dem Beginn der Abschlussfeier.



Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Sportlandesrat Heinrich Dorner wurden von einer Sportlerin auf die Bühne begleitet.





Soldaten des Bundesheeres überreichten die eingerollte Fahne von Special Olympics an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Sportlandesrat Heinrich Dorner. Danach übergaben sie die Fahne weiter an das nächste Austragungsland, die Steiermark.



Großes Gruppenfoto aller teilnehmenden Funktionäre, Volunteers, sowie Landesrat Heinrich Dorner und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nach dem Schlusslied "We Are The Champions".







