Lena Grabowski: „Ich fühle mich jetzt richtig frei“

Zum zweiten Mal nach 2019 erhielt Schwimmerin Lena Grabowski den BVZ-Martini aufgrund ihrer herausragenden Erfolge, allen voran die Bronzemedaille im November 2021 bei der Kurzbahn-EM in Kazan über ihre Lieblingsdisziplin 200 Meter Rücken. 2022 stand wiederum ganz im Zeichen ihrer Matura, nebenbei schaffte sie es in das Finale bei der Langbahn-Europameisterschaft in Rom, wo sie als Achte den Bewerb beendete.

Lena Grabowski steht aktuell voll im Training und will auch 2023 im Wasser wieder sportlich aufzeigen. Foto: GEPA/Philipp Brem

Mittlerweile ist die Schule abgeschlossen. Lena Grabowski trainiert in der Südstadt, hat eine eigene Wohnung in Vösendorf bezogen und bereits konkrete Ziele für die Zukunft. 2023 soll es nach England in die für ihre Sportfakultät bekannte UNI Loughborough gehen, wo unter anderem Kurzbahn-Weltmeister Felix Auböck trainiert.

Dort will Lena Grabowski nicht nur Psychologie und Kriminologie studieren („Ein Studienlehrgang, der mich einfach sehr interessiert.“), sondern sich im Schwimmen auf ein noch höheres Niveau heben. Die BVZ fragte bei der 20-Jährigen nach.

2022 neigt sich dem Ende zu. Sie wurden Achte bei den Langbahn-EM in Rom und haben zudem maturiert. Wie lautet Ihr Fazit?

Lena Grabowski: Über die Langbahn habe ich mein Ziel mit dem EM-Finale erreicht. Mir ging es maturabedingt psychisch nicht sehr gut, dann wurde ich auch noch krank und habe das Training verpasst. So gesehen war dieses EM-Finale für mich eine Art Belohnung.

Wäre sportlich noch mehr möglich gewesen?

Grabowski: Mit meiner eigentlichen Bestzeit hätte ich locker eine Medaille gemacht. Darüber ärgere ich mich schon, aber ich kann 2021 und 2022 einfach nicht vergleichen.

„Ich hätte gerne jemanden, der den Schmerz auf dem selben Level spürt wie ich.“ lena grabowski über das nötige intensive Schwimm-Training mit Gleichgesinnten

Sie haben die Matura absolviert. Somit fällt fürs Erste der schulische Stress weg.

Grabowski: Ich fühle mich jetzt richtig frei. Die Matura wiegt für mich nun doch sehr positiv. Der psychische Stress fällt weg, deshalb hatte ich auch in der gesamten Oberstufen-Zeit immer wieder Migräne-Anfälle, die fallen jetzt alle weg. Alleine deshalb ist das für mich schon eine Erleichterung.

Derzeit trainieren Sie noch in der Südstadt. In einem Jahr wollen Sie, wenn alles planmäßig läuft, an der UNI in Loughborough studieren und trainieren. Warum genau dort?

Grabowski: Es ist eine flexible Universität in einer englischen Kleinstadt, bei der Sport im Vordergrund steht. Vom Prinzip ist sie ähnlich aufgebaut wie die Südstadt, aber eben auf UNI-Niveau. Ich möchte dort der Trainingsgruppe von Felix (Anm.: Auböck) beitreten. Diese Gruppe besteht aus Langstrecken-, Mittel- und Kurzstreckenschwimmern. Ich sehe mich als Zwischending, sodass ich manchmal bei den Sprintern und manchmal bei den Langstreckenschwimmern mittrainieren könnte, weil ich speziell über 200 Meter Rücken eine gewisse Ausdauer benötige.

Wovon hängt es ab, ob Sie nach England gehen?

Grabowski: Eigentlich nur von mir. Ich hätte schon jetzt im September gehen können, habe es aber nach hinten verschoben.

Warum?

Grabowski: Ich wollte mich nicht von einem Stress in den nächsten stürzen. Da wäre ich mental ziemlich untergegangen.

Was erwarten Sie sich sportlich von Ihrem Wechsel nach Loughborough?

Grabowski: Man muss sich nur den Leistungssprung von Felix Auböck in einem Jahr ansehen – und wie er dieses Niveau gehalten hat. Auch allgemein ist es interessant zu sehen, wie sich die ganze Gruppe präsentiert. Wäre die Loughborough-Gruppe bei der Europameisterschaft 2021 ein eigenes Land gewesen, wäre sie Zweiter im Medaillenspiegel geworden. Das ist schon beachtlich.

Welche Vorteile bietet das Training in einer Gruppe mit Gleichgesinnten?

Grabowski: In unterschiedlichen Lagen gibt es beim Training unterschiedliche Schmerzlevel und Lactatwerte. Ich hätte gerne jemanden, der auf dem gleichen Niveau stirbt und quasi den Schmerz auf dem selben Level spürt wie ich. Es gibt dort Rückenschwimmerinnen, mit denen ich gemeinsam trainieren kann. Das ist cool.

„Wenn irgendjemand etwas gegen das Burgenland sagt, wird es schwierig – dann bin ich gleich voll da. Ich kann sagen, dass ich stolze Burgenländerin bin.“

Wo können Sie sich konkret verbessern?

Grabowski: Ich habe sehr viel Ausdauer, bin aber für die Geschwindigkeit, die in mir steckt, technisch noch nicht stark genug, damit ich sie auch verwenden kann. Auf 50 Meter Rücken zum Beispiel ist meine Technik nicht stabil genug, dass ich sie auf einer hohen Geschwindigkeit halten kann. Deshalb sehe ich mich als Zwischending zwischen Lang- und Kurzstrecke und möchte auch mit den Sprintern trainieren.

Wie wichtig ist der Umstand, dass Felix Auböck bereits gute Erfahrungen in Loughborough hat.

Grabowski: Er war für mich immer schon ein Vorbild und ich kann ihn mittlerweile einschätzen, dass ihm ähnliche Trainingsmethoden guttun wie mir. Bis zum ersten Lockdown haben wir gemeinsam in der Südstadt trainiert, da war er bei Balász (Anm.: Grabowskis Noch-Trainer Balász Fehérvári) und hat auf dessen Methoden schon gut reagiert. Er war dann UNI-bedingt in Amerika. Wie er zuletzt auf Loughborough reagiert hat, hat mir gezeigt, dass das für mich auch gut wäre.

Wie hat Ihr Trainer Balász Fehérvári darauf reagiert, dass Sie die Südstadt-Gruppe im kommenden Jahr verlassen?

Grabowski: Glücklich ist er nicht, aber er wird mich nicht aufhalten. Er versteht meine Gründe und kann den Schritt nachvollziehen. Es geht darum, dass ich einen Tapetenwechsel brauche. Wenn ich woanders bin, wo ich alles neu erleben kann, ist das von Vorteil.

Sie sind Spezialistin über 200 Meter Rücken. Werden die 100 Meter, die Sie nebenbei auch schwimmen, einmal ein ernsthaftes Thema werden?

Grabowski: Wenn ich meine Geschwindigkeit erhöhen kann, dann ja. Mein Hauptfokus bleibt aber auf den 200 Metern, weil ich allgemein mit diesem Ausdauerspiel viel besser zurechtkomme. Ich war immer schon diejenige, die auf den letzten 50 Metern viel schneller war als alle anderen. Das wird auch so bleiben. Deshalb habe ich nicht vor, meine Hauptstrecke zu ändern.

Noch dauert es, bis Sie frühestens im Sommer 2023 nach England übersiedeln. Wie geht es Ihnen aktuell in Österreich?

Grabowski: Ich bin recht frei und genieße das auch, etwa dass ich am Wochenende heimfahren kann, ohne an irgendwelche Tests oder Schularbeiten denken zu müssen – und ich kann ohne schlechtes Gewissen jetzt zu Mittag zwischen den Trainings schlafen.

Derzeit wohnen Sie in Vösendorf, sind aber immer wieder auch daheim in Parndorf. Wie wichtig ist das Burgenland für Sie?

Grabowski: Sehr wichtig. Wenn irgendjemand etwas gegen das Burgenland sagt, wird es schwierig – dann bin ich gleich voll da. Ich kann sagen, dass ich stolze Burgenländerin bin.

Wie sieht der sportliche Fahrplan für die kommenden Monate aus?

Grabowski: Im Februar geht es für dreieinhalb Wochen zum Höhentrainingslager in die USA.

Gibt es schon jetzt Medaillenziele für 2023?

Grabowski: Die Kurzbahn-EM (Anm.: in Rumänien) wäre hier ein Thema. Bei der Langbahn-WM (Anm.: im Juli in Japan) wäre eine Finalteilnahme schon wirklich gut.

Das Olympia-Limit für Paris 2024 liegt über 200 Meter Rücken bei 2:10,39 Minuten. Ist es realistisch, dass Sie schon im kommenden Jahr das Ticket lösen können?

Grabowski: Wenn ich bis März ohne krankheitsbedingte Pausen durchtrainieren kann, dann ja. Dann kann ich auch unter 2:10,00 Minuten schwimmen.