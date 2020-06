Fußballsplitter aus dem Burgenland.

Deutschkreutz überlegt Antrag

Burgenlandligist FC Deutschkreutz hielt sich – anders als Titelkonkurrent Siegendorf – bislang mit Wortmeldungen zurück, was den Abbruch der Meisterschaft aufgrund der Corona-Krise und die damit entgangene Titelchance betrifft. „Es hätte ja ohnehin nichts geändert. Die Lage war so, wie sie war“, blickt Obmann Manfred Scherz zurück. „Das heißt aber nicht, dass wir uns keine Gedanken gemacht haben.“ Als Herbstmeister (Anm.: nach 15 Runden lag man einen Punkt vor Siegendorf) sieht man nämlich sehr wohl eine Chance, einen möglichen freien Platz nach dem Rückzug des ASK Ebreichsdorf in der Regionalliga Ost zu ergattern. „Es ist durchaus möglich, dass wir, wie der ASV Siegendorf, innerhalb der Frist einen Antrag auf die Einnahme des freien Platzes von Ebreichsdorf einbringen“, so Scherz. Eine weitere Runde im Titelkampf zwischen beiden Protagonisten ist somit nicht ausgeschlossen.

Auf einer anderen Ebene verbuchte Deutschkreutz übrigens schon jetzt einen Erfolg. Goran Erseg kehrte aus Draßburg zurück und soll die Offensive der Mittelburgenländer in der neuen Saison wieder dementsprechend beleben.

Fußballakademie: der nächste Schritt

Die Normalität zieht auch in der Fußballakademie (AKA) Burgenland ein: Seit gestern, Mittwoch, trainieren – freilich unter Berücksichtigung der Abstandsregeln – alle drei Mannschaften am Hauptstandort in Mattersburg. Lediglich die U15-neu, also der kommende AKA-Jahrgang 2006, bleibt in Draßburg. Seit Dienstag sind auch alle Jugendmannschaften des SV Mattersburg wieder im Einsatz.