Team-EM: Eine positive Bilanz von Caroline Bredlinger

Und bekanntlich zählte die Summe der Punkte bei der Team-EM für das rot-weiß-rote Abschneiden. Hier galt es bei den Wettkämpfen im polnischen Chorzow in die Top-Drei zu kommen, um von der 3. in die 2. europäische Liga aufzusteigen. Nach Niklas Strohmayer-Dangl, der am Tag zuvor über 400 Meter auf Platz zwei und zu 14 Punkten lief, konnte Bredlinger in ihrem Lauf nachlegen und 13 Punkte beisteuern. Am Ende der dreitägigen Team-EM durfte Österreich mit 473,5 Punkten über Platz zwei hinter Irland (494) jubeln. Auch Israel schaffte mit 434 Punkten Platz drei und somit auch noch den Sprung in die 2. Liga.

Mutiger Lauf mit persönlicher Bestleistung belohnt

Die neue persönliche Bestzeit von Caroline Bredlinger, gleichbedeutend mit neuem burgenländischen Landesrekord, war jedenfalls hart erkämpft. Denn die 22-Jährige musste im schnelleren der beiden Läufe selbst von Beginn an ordentlich Tempo machen, dem nur die Irin Louise Shanahan folgen konnte. Diese wiederum attackierte auf den letzten 100 Metern und setzte sich ab, auf den letzten 30 Metern konnte sich auch noch Maltas Läuferin Gina Mcnamara an Bredlinger vorbeikämpfen. Trotzdem wurde der mutige respektive offensiv angelegte Lauf mit persönlicher Bestzeit belohnt. Bredlingers Resümee: „Nach den ersten 100 Metern habe ich gesehen, dass die Irin nicht wie von mir erhofft nach vorne gehen will. Deshalb bin ich in Führung gegangen, ich wollte keinesfalls ein Bummelrennen, denn ich wollte Bestzeit laufen. Für so viel Tempoarbeit ist es sehr gut ausgegangen, auch wenn ich Malta gerne hinter mir gehalten hätte. Aber ich bin zufrieden und es passt“.

Erst Training, dann dichtes Wettkampfprogramm

Vor allem sollten es wichtige 13 Punkte für die Gesamtwertung sein. Für die Trausdorferin geht es jetzt noch in eine kurze, intensivere Trainingsphase, um dann für die nächste Saisonhöhepunkte wie die Staatsmeisterschaften am 8. Juli in Bregenz, die U23-EM von 13. bis 16. Juli im finnischen Espoo, die Balkan Championships im bosnischen Trebinje (22./23. Juli), oder die Austrian Open Eisenstadt am 26. Juli in Top-Form zu sein.