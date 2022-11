Brüderliche Kraft für den Snowboard-Nachwuchs

Werbung

Ein weißer Fleck ist das Burgenland in der österreichischen Ski- und Snowboard-Szene längst keiner mehr. Da gibt es natürlich die Parallel-Olympiasiegerin Julia Dujmovits, die sich 2014 in Sotschi vergoldet hatte. Und dann hatte unser Bundesland ja auch noch zwei Exporte aus dem tiefsten Südburgenland – genauer gesagt aus Mühlgraben, wo das Brüderpaar Florian und Sebastian Jud beheimatet ist und dann früh auszog, um sich mit Weltcup-Ehren im Snowboardcross schmücken zu dürfen. Das schafften beide, auch wenn der Weg dorthin unterschiedlich verlief.

So musste der ältere, Florian, seine Karriere schon 2015 beenden und konzentrierte sich auf sein Trainer-Dasein. Dabei unterstützte und begleitete er Bruder Sebastian auf seinem Weg in Richtung Weltspitze. „Ich hatte Glück und konnte in das ÖSV-System einsteigen, wo ich dann eine Trainer-Ausbildung absolvieren durfte“, sagt Florian Jud und ergänzt: „Ausbildungen sind das eine, eigene Erfahrungen dann das andere.“ Diese will man an den Snowboard-Nachwuchs weitergeben: Florian als Cheftrainer der Europacup-Mannschaft und Sebastian nun als Nachwuchskoordinator in Österreich. „Unser Credo lautet, die Fahrer sportlich und menschlich bestmöglich auszubilden. Ob das dann für ganz oben reicht, wissen wir natürlich nicht, aber wir wollen unser Bestes geben, um die Grundlage für Weltklasse-Athleten zu schaffen.“

Dafür sind die Arbeitswege zwischen den beiden natürlich sehr kurz. Das bedingt der familiäre Stammbaum. „Wir verstehen uns sehr gut, unternehmen auch privat sehr viel gemeinsam“, sagt etwa Florian Jud, während der Bruder schmunzelnd ergänzt: „Leicht ist es aber nicht, wenn wir unsere ‚Zankereien‘ am Berg nicht wie sonst üblich ausleben können.“ Beim Kicken für den SV Mühlgraben etwa, wo beide in der Reserve spielen und zudem im Vorstand aktiv sind (Anm.: Florian als Sektionsleiter, Sebastian als Obmann-Stellvertreter). Dort ist die Hinrunde seit dem vergangenen Wochenende vorbei, nun startet der Wintersport schön langsam richtig durch. Mit zwei Flachländern in verantwortlicher Position, die der Snowboard-Jugend als Sprungbrett in Richtung ganz oben dienen sollen. Möglich ist das, wie es sich an diesem brüderlichen Beispiel ablesen lässt.