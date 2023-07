ASV Draßburg holt Pester und Schimandl

„Wir sind richtig froh über die Transfers, die mit Sicherheit eine Menge Qualität mit sich bringen“, freut sich Draßburgs Sportlicher Leiter Elmir Hrustanbegovic über die Neuen. Innenverteidiger Armin Pester war in der vergangenen Saison Stammspieler beim ASV Siegendorf und soll nun, nach den Abgängen von Tobias Polz und Patrick Obermüller, die Lücke im Abwehrzentrum schließen.

Samuel Antalek spielt in der neuen Saison für Draßburg. Foto: Martin Ivansich

Gemeinsam mit Pester soll ein weiterer Neuer das Innenverteidiger-Duo bilden: Samuel Antalek. Der 26-Jährige Slowake war bereits beim 7:1-Testspielsieg gegen Horitschon im Einsatz und konnte dabei überzeugen, erzielte sogar einen sehenswerten Kopfball-Treffer.

Ex-Mattersburger-Profi Schimandl nun Draßburger

Aber nicht nur in der Defensive konnte sich Draßburg namhaft verstärken, auch für die Offensive hat der Ostliga-Verein nachgebessert. Und zwar ganz prominent. Stephan Schimandl, der beim SVM seine Karriere startete und dort zehn Einsätze in der Bundesliga absolvierte, kommt in seinen Heimatbezirk zurück. Für Horn spielte der 24-Jährige in der 2. Liga. Zuletzt war Schimandl bei Hartberg II. „Mit 24 Jahren hat Schimandl schon viel Erfahrung in höheren Ligen. Zudem ist er aus dem Bezirk. Für uns natürlich insgesamt eine tolle Verstärkung.“