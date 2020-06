Der ASV Draßburg bereitet sich gerade personell für das zweite Jahr in der Regionalliga Ost vor — und das soll dann auch eine Saison sein, die über die volle Distanz geht. Im Betreuerstab hat man sich diesbezüglich zu einigen Änderungen entschieden. Cheftrainer bleibt Franz Lederer. Präsident Christian Illedits präzisiert: „Wir werden für alle Mannschaften ein Konzept verfolgen. Das heißt, die Regionalliga-Mannschaft, das 1b-Team und auch die Nachwuchsmannschaften werden nach diesen Vorgaben agieren. Vorgeben wird diese Franz Lederer, der an der Spitze des Betreuerstabs stehen wird.“ Thomas Mandl, zuletzt Sportlicher Leiter und 1b-Trainer in Draßburg, wird zwar weiterhin dem Betreuerstab als Coach zur Verfügung stehen, aber primär in der Fußballakademie Burgenland als Tormanntrainer-Koordinator aktiv sein. Das Ostliga-Trainergespann komplettiert so wie in der vergangenen Saison Philipp Brandstätter. Komplett neu hingegen ist das Trainerduo der 1. Klasse-Mannschaft, also der 1b-Truppe. Da schwingt Florian Perner ab sofort das Zepter. An seiner Seite wird Alen Gluhak als Assistent fungieren.

Zwei Außenbahnspieler verlassen den ASV

Personell steht der Kader des ASV für das neue Jahr noch nicht zur Gänze fest. Mit Goran Erseg, der zurück zum FC Deutschkreutz kehrt, verliert der Verein einen Außenbahnspieler, den man gerne behalten hätte. Daneben zeigt sich ein weiterer Flügelflitzer abwanderungswillig. Sebastian Weber wird höchstwahrscheinlich den Klub verlassen. „Er hat den Wunsch deponiert, entschieden ist das aber noch nicht definitiv“, so Illedits. Auf der Zugangsseite steht aktuell zwar noch nichts, das könnte sich aber in den kommenden Tagen ändern. Vereinsboss Illedits verrät zwar noch nicht alles, meint aber: „Wir haben mit mehreren Spielern schon Gespräche geführt, spruchreif ist aber noch nichts. Das könnte sich jedoch in den kommenden Tagen ändern. Mit dem einen oder anderen Spieler sieht die Sache schon ganz gut aus.“ Trainiert wird beim ASV jedenfalls seit vergangenen Dienstag wieder, sowohl Ostliga- als auch 1b-Mannschaft.