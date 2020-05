Es war der Paukenschlag in der vergangenen Woche im Unterhaus-Fußball Ostösterreichs. Regionalliga-Meister Ebreichsdorf gab bekannt, sich freiwillig in die Gebietsliga zurückzuziehen. Dort nimmt man den Platz der 1b-Mannschaft ein — das bedeutet, es sind nur noch 15 Vereine in der Regionalliga Ost. Doch wer rückt nun nach, da der gesamte Amateur-Spielbetrieb 19/20 annulliert wurde? Willige Kandidaten gäbe es aus den drei Landesligen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. „Natürlich wollen wir in die Ostliga, aber wer den Ebreichsdorf-Platz bekommt, müssen die Gremien im ÖFB oder den Landesverbänden entscheiden“, meint etwa Peter Krenmayr, Präsident des ASV Siegendorf, der zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs im Burgenland Erster war. Die besagten Gremien lassen sich vorerst noch Zeit — aus gutem Grund, wie Karl Schmidt, Geschäftsstellenleiter des Burgenländischen Fußballverbands (BFV), erklärt: „Wenn wir jetzt einen Aufsteiger bestimmen und nächste Woche zieht sich der nächste Verein zurück, müssen wir wieder eine neue Situation beurteilen. Deshalb warten wir noch ab, weil es noch den einen oder anderen Wackelkandidaten gibt.“

Dabei könnte es sich auch um den SC Neusiedl/See handeln, der laut Gerüchten einen Rückzug von der Ostliga in die 2. Klasse Nord plant. Manager Lukas Stranz entschärft, zumindest vorläufig: „Noch müssen uns die Neider aushalten. Wir werden definitiv darum kämpfen, um mit dem SC Neusiedl in der Regionalliga Ost zu spielen.“ Der NSC will also dort bleiben, wo der Tabellenführer der (annullierten) Burgenlandliga, Siegendorf, hin will. Genauso wie der Leader der Wiener Stadtliga, die Vienna: „Wenn ein Platz frei ist und wir den in Anspruch nehmen könnten, würden wir das definitiv tun. Entscheiden müssen das aber die Verantwortlichen in den Verbänden“, so Thomas Loy, Geschäftsführer der Vienna. Und die haben eben noch keine Entscheidung getroffen, auch weil es „im speziellen Fall keine niedergeschriebene Regelung gibt“, wie Schmidt betont.

Mitte Mai soll dann Klarheit herrschen

In dieser Woche findet die ÖFB-Präsidiumssitzung statt, in der kommenden Woche folgen Vorstandssitzungen des burgenländischen und niederösterreichischen Verbands. „Danach werden wir uns zusammensetzen und entscheiden, wie wir vorgehen“, so Schmidt, für den es mehrere Möglichkeiten gibt: „Ein Dreier-Turnier um den freien Platz, vielleicht wird vom betreffenden Landesverband – also Niederösterreich – nachbesetzt, und es ist auch möglich, dass man gar nicht nachbesetzt. Es gibt viele Szenarien.“ Ganz nebenbei steht aufgrund der Corona-Krise ohnehin in den Sternen, wann überhaupt wieder um Punkte gespielt werden kann.

Das letzte Wort in der Nachbesetzungs-Causa liegt jedenfalls bei der paritätischen Kommission, die gemeinsam mit den Präsidenten der drei Landesverbände einen Beschluss fassen wird. Einfach wird es am Ende auch hier nicht werden, vor allem wenn man einen Blick auf die Ausgangslage in Niederösterreich wirft: Dort liegt Retz mit einem Punkt und einem Spiel mehr vor Kottingbrunn. Und beide Teams haben Ambitionen für eine Teilnahme an der Regionalliga Ost bekundet…