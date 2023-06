Patrick Kienzl: Endstation nach 305 Spielen und 121 NSC-Toren

Zähneknirschend sprach es Neusiedls Manager Lukas Stranz am Montag im BVZ-Gespräch aus: „Patrick Kienzl wird uns nicht mehr zur Verfügung stehen, der Kapitän hört auf.“ Für die Fans und den Verein ein großer Verlust – sportlich und menschlich war Patrick Kienzl eine Größe beim rot-goldenen Traditionsverein – und das ein ganzes sportliches Jahrzehnt. Bei Kienzl ist es fast so wie bei gutem Wein, der mit dem Alter immer besser wird. Die letzte Saison war überhaupt seine beste, was die Torausbeute betraf.

Abschied mit 21 Saisontoren

Mit 21 Toren markierte „Kienzi“ Karriere-Bestwert, war logischerweise die Neusiedler Nummer eins unter den Torschützen und innerhalb der Ostliga der drittbeste Goalgetter – als Mittelfeldspieler mitten unter Stürmer-Größen wie Max Entrup oder Darijo Pecirep. Eine Saison davor waren es 15 RLO-Tore – ebenfalls gelang der Sprung aufs Stockerl der Regionalliga-Schützenliste. 36 Tore in zwei Spieljahren und trotzdem ist jetzt Schluss – beim Rückblick auf die Karriere überwiegen bei Kienzl die positiven Momente.

Vor 14 Jahren trug Patrick Kienzl erstmals das Dress des SC Neusiedl am See. Im Sommer 2009 beim Benefizspiel gegen Rapid. Danach gab es für den Südburgenländer im Dienste des NSC zwei Abstecher, einmal nach Wien zur Vienna (Saison 2010/11) und zum Erzrivalen nach Parndorf (2013/14 und 14/15) – in die 2. Liga. Das Intermezzo beim Nachbarn nahm man dem Kapitän nie übel – zu viel leistete Kienzl in seinen Jahren in Neusiedl, wo der treffsichere Mittelfeldspieler insgesamt zehn Spieljahre Grün-Weiß trug, 305 Pflichtspiele absolvierte und 121 Treffer erzielte – und seit seiner Rückkehr im Sommer 2015 gab es auch gar keinen Grund für ihn den Club zu verlassen.

Für mich gab es dann nur noch Neusiedl oder nichts Patrick Kienzl, Kapitän des SC Neusiedl am See

„Ich habe dann auch nie mehr mit einem anderen Verein geredet. Für mich gab es dann nur noch Neusiedl oder nichts“, stellt Kienzl klar. Gedanken über ein Karriere-Ende gab es bei Neusiedls Nummer sieben schon vor „ein oder zwei Jahren“, wie Neusiedls Mitglied der Jahrhundert-Elf bestätigt und ehrlich meint: „Ich habe mein ganzes Leben dem Fußball untergeordnet, zuletzt auch schon körperlich gemerkt, dass es mit fast 34 nicht mehr ganz so einfach ist. Das vergangene Jahr war extrem fordernd.“ Geliefert hat Kienzl trotzdem, schoss in einer harten Neusiedler Saison, in der er alle Pflichtspiele absolvierte, 21 Tore – darunter bemerkenswerte acht Kopfballtore. Ganz klar hatte der Kapitän seinen Anteil daran, dass der NSC am Ende auch in der Liga blieb. Ganz klar auch, dass Sportchef Günter Gabriel und Co. den Leithammel an Bord behalten wollten, alle Überredungskünste waren aber vergebens. „Irgendwann muss man sich so entscheiden und der Zeitpunkt war für mich nun einfach der richtige“, so Kienzl, der jetzt erst einmal den ersten Sommer ohne Fußball genießen will. Was dabei am Programm steht? „Urlaub! Und die Ferien genießen“, so der Gymnasium-Lehrer, der ergänzt: „Das ist der erste Sommer ohne Vorbereitung seit ich denken kann.“ Und der erste Sommer seit einer gefühlten Ewigkeit, in dem Kienzl in der Seestadt fehlen wird.

Foto: Martin Ivansich

„Er hat über lange Zeit alle NSC-Tugenden verkörpert“

Club-Manager Lukas Stranz findet für den Vorzeige-Kicker zum Abschied nur lobende Worte: „Patrick Kienzl hat alle NSC-Tugenden über einen sehr langen Zeitraum verkörpert wie kaum ein anderer. Seine Qualität und Einstellung zum Club auf und außerhalb des Platzes haben die letzten Jahre geprägt. Eindrucksvolle Statistiken zeigen was er für unseren Verein geleistet hat. Auch deshalb bin ich persönlich stolz und sehr dankbar, seine außergewöhnlich Zeit beim Club begleitet haben zu dürfen.“

Ob Kienzl in irgendeiner Form dem Fußball erhalten bleibt? „Trainerprüfungen sind derzeit keine geplant, vielleicht packt mich irgendwann die Lust dazu. Aber vorerst ist es wahrscheinlich auch gut ein wenig Abstand zu bekommen.“ Was der 33-Jährige aber verspricht: „Man wird mich im Herbst sicher das eine oder andere Mal in Neusiedl sehen. Dann eben in der Rolle des Fans, weil eines schon klar ist. Der NSC ist mein Herzensverein.“